Tragedie pentru o familie din Corbu, județul Constanța.În noaptea de joi spre vineri, 1 spre 2 iulie, un bărbat cu cagulă a intrat în casă, a ucis tatăl și a violat o tânără.

Doi adulți și trei copii se aflau în casă. Tatăl, în vârstă de 41 de ani, a fost ucis cu un cuțit, mama a fost legată de calorifer, într-o altă cameră, iar fata cea mare, în vârstă de 15 ani, a fost violată.

Femeia și copiii îngroziți au sunat la 112 pentru a reclama evenimentul șocant. Fratele bărbatului ucis a declarat că nu știe cine ar fi putut recurge la gesturile extreme.

„M-a sunat soția (n.r. – fratelui), la ora 4 fără 20. Mi-a spus că a intrat cineva peste ei, a băgat cuținut în fratele meu și a violat-o pe fata cea mare. Erau foarte speriați. Trei copii erau în casă. Au luat-o pe fata cea mare iar fratele meu a încercat să-și apere fata. Nu am nicio idee ce s-a întâmplat, am rămas surprinși. Fratele și cumnata mea erau oameni obișnuiți, munceau”, a declarat fratele bărbatului decedat.

Poliţiştii fac cercetări pentru princerea criminalului.

Ministrul Lucian Bode despre crima și violul din Constanța

“În acest moment, ancheta este în derulare, am deplasat acolo specialişti de la Institutul Naţional de Criminalistică, de la IGPR, Direcţia de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului, avem un cerc de suspecţi şi eu cred că este vorba de ore, nu zile, ore, în care suspectul va fi reţinut. Avem declaraţiile a doi martori care au fost în casă, la ora 3.46, atunci s-a primit apelul la 112 la poliţie, în câteva minute colegii noştri au ajuns acolo, din păcate avem o persoană decedată, vom vedea care este mobilul acestei crime, răzbunare, alte…nu pot să mă pronunţ acum…răzbunare, jaf, vom vedea dacă au dispărut din casă bani sau alte obiecte de valoare, audiem martorii şi cu siguranţă cel mai important lucru în acest moment este ca echipa de cercetare complexă de la faţa locului, sub coordonarea procurorului să identifice autorul şi să-l aducă în faţa instanţei”.

