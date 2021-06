Andrei Tinu, fiul fostului jurnalist Dumitru Tinu, mort într-un accident misterios în anul 2003, a fost invitat al emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Andrei Tinu a vorbit despre multele necunoscute din dosarul morții tatălui său, precum lipsa cheilor de la casă, a borsetei, de care nu se despărțea niciodată sau al hainelor și încălțărilor din momentul accidentului, care erau cu două, trei numere mai mari.

„De fiecare dată când aveți ocazia, trageți un semnal de alarmă asupra asasinării tatălui meu, pentru că încă nu s-a aflat cine a fost în spatele crimei. Mă neliniștește faptul că nu s-a aflat adevărul. Am datoria să scot la lumină acest adevăr. Ancheta s-a închis după câteva luni cu o concluzie seacă: accident de circulație, decesul survenind pe fondul leziunilor puternic din timpul evenimentului. În 2007, am redeschis ancheta, care a durat aproape 2 ani. S-a dispus exhumarea, pentru o expertiză medico-legală. Dar, s-a schimbat procurorul de caz, care a închis ancheta, iar imediat s-a pensionat, deci s-a clasat dosarul. Exhumarea a fost necesară pentru că polițiștii din dosar au solicitat să se recolteze probe biologice de sub unghiile tatălui meu. Capul tatălui meu era plin de lovituri, hainele pline de sânge, dar în autoturism nu s-au găsit decât mici urme de sânge. Un alt semn de întrebare este legat de deformările mașinii, iar ancheta specialiștilor a ajuns la concluzia că impactul s-a produs la o viteză de doar 30 km/h, într-o mașină foarte sigură. De asemenea, o altă problemă a fost cea a hainelor. Avea un pulover cu fermoar, iar el nu purta niciodată așa ceva, și mai era și cu 2-3 numere mai mari, la fel și încălțările. Noi am tras concluzia că a murit în altă parte și a fost pus în mașină. Noi nu eram acasă, dar el a venit acasă de Revelion. În anchetă apare că o femeie blondă a ieșit din mașină și a fugit. Se pregătea o pistă a unui eventual conflict între parteneri, în mașină. În raportul medicol-legal s-a constatat că nu mai avea niciun pic de sânge în corp. A fost înhumat a doua zi, nici nu a fost lăsat la biserică, la priveghi. Corpul a fost depus la ziar, înmormântarea a fost făcută cu foarte mare rapiditate. La biserică nu a fost dus”, a declarat Andrei Tinu.

Fiul fostului jurnalist consideră că principala cauză a decesului pare să fie setul de documente care ar fi compromis întreaga clasă politică, cum spunea Dumitru Tinu. Andrei spune că acele documente au dispărut din seiful de la redacția ziarului, acolo unde Dumitru Tinu le ținea ascunse.

„Eu aveam 16 ani, nu eram interesat de afacerile tatălui meu, dar știu de la mama că a împrumutat 7-800.000 de dolari pentru că voia să cumpere toate acțiunile și să dețină pachetul majoritar de la Adevărul. Erau mulți interesați să preia ziarul. Chiar dacă a dezmințit, tata a împrumutat banii de la Viorel Hrebenciuc. Din câte știu, au încheiat o hârtie să ia banii și să mai țină ziarul ceva timp, iar mai apoi să îl vândă mai departe. Ne-am întors pe 1 ianuarie seara, iar a doua zi am fost la redacție și la cimitir. Mai apoi am fost ocupați cu stabilirea paternității, dar eram interesați să ne implicăm și în anchetă. Tata a fost un jurnalist curajos ce spunea lucrurilor pe nume, cred că ăsta a fost motivul pentru care și-a făcut mulți dușmani. El ne spusese de niște documente pe care le ținea în redacție, documente pe care nu le mai avea în seif. Acesta avea două compartimente. Unul mare, unde își ținea diverse obiecte și încă unul mic, acolo erau acele documente. La cel mare, cheia era în redacție, la compartimentul mic numai tata avea cheia. Sora mea a luat cheia și documentele. A fost o informație venită de nicăieri, la dosar era un bilețet pe care scria „de luat declarații Andrei Iucinu”. Chiar mama mea era citată ca martor. Autoritățile au spus că a fost o greșeală”, a mai spus fiul fostului jurnalist.

Andrei Tinu spune că la redeschiderea anchetei din anil 2007 au fost reaudiați martorii, dar nu s-a mai pus problema înregistrărilor video de la hotelul unde a băut cafeaua Dumitru Tinu sau de la benzinăria de unde a alimentat mașina.

„Anchetatorii au mers pe pista accidentului rutier, au fost reaudiați martorii, cei de la deszăpezire, un cetățean care l-a văzut pe tatăl meu, dar și Vicențiu Iorgulescu care a spus că a văzut tot accidentul. Tata nu avea borseta la el, pe care o purta tot timpul, ci doar bani în buzunare, nu avea cheile de la Breaza, chiar dacă el acolo se ducea, iar el își ținea toate cheile pe un mănunchi. În 2007 nu mai existau înregistrările video ale parcursului său în acea zi. Nu s-au găsit acte, ci doar legitimația de presă. Martorii l-au recunoscut după legitimația de presă”, a declarat Andrei Tinu.

El a povestit și episodul candidaturii la alegerile din 2008, atunci când, în plină campanie a fost atacat, iar mama sa a fost lovită de un individ cu mașina.

„În 2008 am candidat din partea PSD și m-au trimis în fieful PDL, al baronului Gheorghe Falcă și al lui Traian Igaș. Am avut un incident chiar în ultima zi de campanie. Ne-au atacat, au dat cu mașina peste mama mea. S-a deschis dosar penal, a fost închis și s-a deschis un dosar pe numele meu pentru violență împotriva celui care a dat cu mașina peste mama mea”, conchide Andrei Tinu.

CITEȘTE ȘI: Morți trase la indigo: Dumitru Tinu – Ioan Crișan. „Crima aproape perfectă”