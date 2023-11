România U19 a pierdut meciul cu reprezentiva similară a Angliei, scor 0-6. România U19 urmează să joace cu Mexic, sâmbătă, și cu Japonia, marți.

Selecționerul echipei, Adrian Dulcea, a oferit primele declarații după eșecul elevilor săi.

”Am început foarte prost jocul, am luat gol în secunda 40 și ne-am pierdut încrederea. Pe de altă parte, am întâlnit un adversar cu un nivel de joc foarte ridicat. Anglia e solidă, puternică, cu jucători care au fost promovați la echipe din Premier League. Unii dintre ei chiar au debutat în Champions League! Diferența s-a făcut și prin valoarea individuală.

Un meci modest al nostru, din care avem foarte multe de învățat. Trebuie să reglăm lucrurile care țin de noi, din punct de vedere tactic. Mai e însă de lucru și la nivel fizic, chestiune care depinde foarte puțin de noi, staff-ul naționalei. Ține mai mult de ce se întâmplă la echipele de club ale jucătorilor.

Dacă vom reuși să lucrăm la asta, vom fi la un alt nivel în martie, la Turneul de Elită (n.r. – ultima fază a calificărilor pentru EURO 2024, care va avea loc în Irlanda de Nord, între 15 și 28 iulie). Dacă nu, ne va fi greu spre foarte greu”, a declarat Adrian Dulcea pentru sport.ro.