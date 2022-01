Simona Halep(15 WTA) câștigă în stil de mare campioană meciul cu Beatriz Haddad Maia(83 WTA), lăsându-i doar două game-uri braziliencei, scor 6-2, 6-0,. Meciul a durat o oră și 6 minute.

„Probabil pentru că am mâncat numai ouă şi şuncă de când am venit aici, nu am schimbat regimul. Să aştepţi e destul de dificil, a fost un meci superb înaintea mea, m-a motivat să mă concentrez, să joc bine. Ea nu a jucat rău, dar eu am fost foarte agresivă şi am câştigat. Îmi place mai mult tenisul, am 30 de ani, am început să joc mai relaxată.

Anul trecut nu a fost uşor pentru mine, nu am jucat 3-4 luni, dar am revenit mai puternică şi sunt gata să muncesc mai mult şi să fac meciuri bune în continuare”, a declarat Simona Halep pe teren.

Constănțeanca va juca sâmbătă cu Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), cea care astăzi a eliminat-o pe Emma Răducanu (19 ani, locul 18 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3.

Sursă foto: Getty Images

Sursa: Realitatea de Constanta