Dunarea Calarasi a remizat la Craiova, 0-0, punct care i-a fost suficent pentru a terminat pe locul 4.

Cristi Pustai aşteaptă barajul care poate duce Dunărea în Liga 1: ”Echipa din Liga 1 are prima şansă!”

„ Avem parte de o atmosferă fantastică, o echipă care a promovat de pe primul loc, cu un lot bun şi care au avut doar câteva momente în tot campionatul în care nu au fost pe primul loc. Am muncit un an de zile, ne-am dorit să încheiem acest campionat, să încercăm să ne îndeplinim un vis. Eu zic că s-au făcut multe lucruri bune, se puteau face şi mai bune. Am avut parte de un colectiv extraordinar şi am ajuns la acest baraj. De acum să vedem, să vedem unde se joacă primul tur. Echipa din Liga 1 are prima şansă, indiscutabil, dar suntem o echipă imprevizibilă, ne jucăm şansa. La o promovare trebuie să fie mulţi factori care să se rotească în acelaşi ritm. Am avut şi sincope, dar am avut un parcurs onorabil, bun spre foarte bun, acum să vedem ce o sa fie. Sunt un antrenor profesionist, am contract, sper să obţin ceea ce ne-am propus. Toţi ne dorim asta, până la ultima secundă” a declarant Cristi Pustai, antrenorul Dunării Călăraşi.

Prima manșă a meciurilor de baraj pentru promovare/menținere în Liga 1 se va disputa la 29 mai, returul fiind programat la 2 iuni. Tragerea la sorți a ordinii partidelor va avea loc luni, 24 mai, de la ora 10:00, la Casa Fotbalului.

CS Mioveni – Hermannstadt

Dunărea Călăraşi – FC Voluntari

