O fetiță de numai doi ani și-a găsit tragicul sfârșit după ce a înghițit niște biluțe de jucărie, nesupravegheată fiind. Mai grav este că, până au reușit medicii să ajungă la un diagnostic, micuța a încetat din viață.

Familia fetiţei este din România dar este stabilită de 12 ani în Germania. Mama copilului care s-a stins din cauza unor biluţe magnetice pe care le-a ingerat după ce cineva le-a uitat în locuinţa familiei a relatat pentru News.ro coşmarul pe care îl trăieşte de anul trecut, de pe data de 19 noiembrie.

„Fetiţa noastră în vârstă de un an şi 8 luni a început să aibă diaree, am mers la medic, s-au luat probe, în care a ieşit o infecţie, dar ei au asociat infecţia cu enterocolită”, a spus mama fetiţei.

În decembrie fetiţa a ajuns însă din nou la medic. O echipă medicală din Germania i-a spus mamei că este vorba despre enterocolită reapărută după cea din noiembrie, fără să recolteze şi alte probe, susţine mama copilului.

Diagnostic greșit: enterocolită

„Ei au considerat că este vorba tot despre enterocolită, doar că a făcut o dată şi la un anumit timp s-a reinfectat, de aia durează aşa de mult”, a mai spus mama copilului.

Copilul a început să facă însă febră, tot în luna decembrie a anului trecut. În perioada sărbătorilor de iarnă familia a dus-o din nou la spital. Copila a stat internată 3 zile, i s-a luat probă de scaun, în care, spune mama, s-a verificat prezenţa doar a unei anumite bacterii, test la care fetiţa a ieşit negativ. Analizele de sânge nu au indicat o infecţie. Problemele nu aveau să se termine aici, mai spune mama copilului.

Trimisă acasă, deși copila nu era bine deloc

“Am ieşit din spital tot cu diaree, fata începuse în spital să aibă din nou diaree. Am ajuns acasă, fetiţa a început grădiniţa, a mers o săptămână şi după câteva zile fetiţa a început să vomite. După ce a venit de la grădiniţă a început să vomite inclusiv apa pe care o bea, şi bea foarte multă apă, undeva la 250 de ml de apă odată, pe care o voma în următoarele minute. Am mers la farmacie, am luat nişte supozitoare de vomă, pe care i le-am administrat şi joi dimineaţa ne-am prezentat la medicul pediatru”, a declarat mama fetiței.

Medicul pediatru i-a dat copilului acelaşi tip de supozitor, spune mama. Fata nu s-a simţit însă bine, din nou. Fetiţa a ajuns apoi iar la spital, unde i s-au făcut analize. Medicii au spus că fetiţa are nevoie de perfuzii pentru că este deshidratată şi că nu pot face nimic în plus. De supărare că medicii nu pot face mai mult pentru copil, mama a refuzat spitalizarea.

În loc de investigații amănunțite, copila a primit o…perfuzie

“M-am supărat foarte tare că ei au spus că singurul lucru pe care pot să-l facă este să-i pună o perfuzie şi eu am cerut să i se facă investigaţii amănunţite şi nu au vrut. Am venit cu fetiţa acasă, vineri noaptea. Vineri seara am plecat din nou la alt spital, unde i s-a făcut ecograf normal şi şi-au dat seama că ceva nu e în ordine cu stomacul. Au spus că ei nu sunt specialişti şi ne-au trimis la un alt spital mai mare”, a explicat aceasta.

La spitalul mai mare de stat din Germania medicii i-au făcut fetiţei alte trei ecografii şi un RMN

“Medicul care i-a făcut ultimul ecograf m-a întrebat ce culoare are voma. I-am spus să verifice şi când a verificat şi-a dat seama că sunt materii fecale şi că trebuiau să meargă în jos, prin intestine, ci nu să vină înapoi, şi a spus că trebuie să o opereze de urgenţă, dar nu ştiu încă de ce, trebuie să-i facă un RMN.

Abia în Germania s-a aflat cauza

Când i-a făcut RMN-ul şi-a dat seama că fetiţa noastră a înghiţit 5 magneţi de o mărime foarte mică, noi nu am observat, noi presupunem că în luna noiembrie i-a înghiţit, când a început să facă diaree. Magneţii au fost cumpăraţi de pe internet de către altă persoană care a fost în vizită la noi. I-au uitat la noi. Am vrut să-i trimit, a spus să-I las la noi, să se joace copiii noştri, având în vedere că noi avem alţi trei copii mai mari, am spus că nu pot să se joace copiii mei cu aşa ceva, că avem fetiţa mică. Magneţii, care au fost în număr de 5… 3 au rămas în stomac şi 2 au coborât în intestin şi după doi metri s-au alipit celor din stomac şi au blocat tranzitul”, a explicat mama fetiţei de doi ani.

Abia după investigaţia RMN familia fetiţei şi-a dat seama că cea mică s-a jucat cu un set de biluţe magnetice pe care le-a adus în locuinţa lor o persoană. Copilul a fost operat de urgenţă de o echipă medicală, în spitalul în care i s-a făcut RMN, însă, din păcate după operaţie fetiţa a făcut septicemie şi a murit la scurt timp.

“Tot timpul am ferit magneţii, i-am ţinut undeva la doi metri, dar noi bănuim că băieţelul nostru în vârstă de aproape zece ani i-a luat să se joace, noi neobservând. Fetiţa i-a înghiţit pentru că în luna octombrie urma ca băieţelul nostru să aibă zi de naştere şi am cumpărat din magazin nişte sticluţe cu bombonele mici, colorate, aproape de dimensiunea magneţilor şi îngerul nostru le-a luat din cutie. Noi nu am observat, că dacă observam (n.red – momentul în care fetiţa a înghiţit magneţii) mergeam la medic şi se făcea RMN pe loc.

RMN la copii mici, aproape imposibil

Aici foarte greu se face RMN la copiii mici, nu aş spune imposibil să facă, dar foarte foarte greu. După decesul fetiţei noastre s-a făcut o şedinţă cu 36 de medici şi din 36 de medici, având rezultatele de la sânge bune, niciunul dintre ei nu a spus că ar fi făcut RMN, ei nu considerau necesar RMN, aici se ţine foarte mult la sănătatea bebeluşilor, în privinţa radiaţiilor, e foarte greu să se facă aici un RMN, doar dacă îl ceri explicit şi în cazul nostru nu am ştiut, nu ne-am dat seama, medicul de familie având o experienţă de 38 de ani în pediatrie nu şi-a dat seama că e posibil ca un copil aşa de mic să fi înghiţit ceva”, a precizat mama copilului.

Mesajul pentru părinţi, venit din partea mamei care şi-a pierdut fetiţa anul trecut

“Să nu cumpere aşa ceva, dacă s-ar putea prin lege să fie interzisă comercializarea acestor magneţi, sunt atât de periculoşi. Dacă e unul, se poate elimina, dar dacă sunt doi, pot să blocheze stomacul şi fără un RMN nu pot fi observaţi. Se pot cumpăra de pe internet foarte uşor, asta e o problemă şi părinţii să conştientizeze că odată ce i-au cumpărat, nu mai pot să-i supravegheze pentru că sunt atât de mici”