„Astazi, Mircea Dusa a decis sa plece intr-o lume mai buna…Am pierdut un prieten, un camarad de nadejde, un partener pe care am fost onorat sa il am alaturi si de la care am invatat enorm. Iti multumesc, Mircea, pentru tot!

Dumnezeu sa te odihneasca in pace, prieten drag!”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.