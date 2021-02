Ion Mihai Pacepa, fost adjunct al Direcției de Informații Externe, a murit din cauza COVID în Statele Unite. Vestea a fost dată de Ronald J. Rychlak, un publicist și avocat american, într-un editorial pentru publicația Epoch Times.

Ronald J. Rychlak: „In primele ore ale diminetii de 14 februarie 2021, COVID-19 a realizat ceea ce nu au putut sa faca o recompensa de doua milioane de dolari si doua echipe de asasini platite de Romania. Ion Mihai Pacepa, sau Mike pentru cunoscuti, a murit.”

Cine a fost Ion Mihai Pacepa

Ion Mihai Pacepa (93 de ani) a fost seful adjunct al Directiei de Informatii Externe al Romaniei (DIE), departament ce se ocupa de spionaj in perioada comunismului. A fost si consilierul personal pe probleme de Securitate al dictatorului Nicolae Ceausescu.

In anul 1978, a cerut azil politic in Statele Unite ale Americii, lucrand pentru comunitatea de informatii a SUA impotriva fostului bloc sovietic. Guvernul american a descris activitatea lui Pacepa ca „o importanta si unica contributie adusa Statelor Unite”. Potrivit celor mai recente informatii, Pacepa obtinuse cetatenie americana si traia in SUA.

Concluzia raportului Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania, aprobat de Presedintele Romaniei, Traian Basescu, si publicat la 18 decembrie 2006, subliniaza „rolul exceptional jucat in demascarea naturii criminale a regimului si a Securitatii” de generalul Pacepa. Potrivit acestui raport, el „a contribuit la degradarea dramatica a imaginii lui Ceausescu”.

Pacepa a studiar la Facultatea de Chimie Industriala din Bucuresti, dar a fost incadrat in Securitate cu cateva luni inainte de absolvire.

Intre 1956 si 1960 a fost sef adjunct al Misiunii Romane in RFG si sef al rezidentei de spionaj a Romaniei din acea tara. In aprilie 1966, colonelul Pacepa este numit in functia de adjunct al sefului Directiei de Informatii Externe (DIE), detinand aceasta functie pana in aprilie 1972. Este avansat apoi la gradul de general maior (1967).

In perioada 19 aprilie 1972 – 24 iulie 1978, Pacepa a fost consilierul lui Ceausescu pentru securitate nationala si dezvoltare tehnologica, prim-adjunct al sefului Departamentului de Informatii Externe (DIE) si secretar de stat la Consiliul Securitatii Statului (in cadrul Ministerului de Interne). Ulterior promovarii sale in functia de secretar de stat, a fost avansat la gradul de general locotenent.

In iulie 1978, Pacepa a fost trimis de Ceausescu in RFG pentru a transmite un mesaj secret Cancelarului german Helmut Schmidt, si acolo a cerut azil politic in SUA prin intermediul ambasadei americane din Bonn. Cererea sa de azil a fost aprobata de presedintele Jimmy Carter. La 28 iulie 1978 generalul Pacepa a fost transportat in secret cu un avion militar american la aeroportul prezidential de la Andrews Air Force Base de langa Washington, D.C., potrivit Wikipedia.

In septembrie 1978, regimul comunist al lui Nicolae Ceausescu i-a dat doua condamnari la moarte pentru crima de inalta tradare si a pus un premiu de doua milioane de dolari pe capul sau. Yasser Arafat si Muamar al-Gaddafi au pus, de asemenea, cate un premiu de un milion de dolari pentru asasinarea generalului in SUA.

In anii 1980, Securitatea a oferit teroristului Ilici Ramirez Sanchez zis Carlos Sacalul, un milion de dolari pentru a-l omori pe general in SUA. Sacalul nu l-a putut insa identifica pe Pacepa, dar la 21 februarie 1981 el a aruncat in aer o parte a sediului postului de radio Europa Libera din Munchen, care transmitea dezvaluirile generalului.

In 1987 Pacepa a publicat volumul”Red Horizons: Chronicles of a Communist Spy Chief”, prima carte occidentala care a dezvaluit viata lui Nicolae Ceausescu. Red Horizons a fost tradusa in romaneste cu titlul: „Orizonturi rosii: Cronicile unui spion comunist”, si a fost publicata in SUA de unde a fost trimisa ilegal in Romania.

La 25 decembrie 1989, Ceausescu a fost condamnat la moarte in cadrul unui proces in care acuzatiile impotriva sa au provenit, aproape cuvant cu cuvant, din Red Horizons. A doua zi, noul ziar guvernamental Adevarul, care inlocuise Scanteia, a inceput sa serializeze Red Horizons cu mentiunea ca ea „a jucat un rol incontestabil in rasturnarea lui Ceausescu. Ulterior, Red Horizons a fost republicata in 27 de tari.

In 1993, Pacepa a publicat „Mostenirea Kremlinului”, in care a documentat continuitatea in Romania a politiei politice de tip comunist. In 1999 el a publicat trilogia „Cartea Neagra a Securitatii”.

La 7 iulie 1999 Curtea Suprema a Romaniei a emis Decizia No. 41/1999 prin care a anulat condamnarile la moarte date lui Pacepa, a ordonat repunerea sa in gradul de general si restituirea bunurilor ce i-au fost confiscate de Securitate. Guvernul roman a refuzat insa sa aplice Decizia Curtii Supreme. Acest refuz a declansat o serie de articole publicate in presa occidentala, care au sustinut ca Romania nu devenise inca stat de drept. In decembrie 2004, guvernul roman i-a reacordat gradul de general.

