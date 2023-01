Premierul Nicolae Ciucă a anunțat în debutul ședinței de guvern de marți, de la Palatul Victoria, alocarea a 3 miliarde de lei pentru familiile care vor să achiziționeze panouri fotovoltatice. De acești bani ar urma să beneficieze 150.000 de familii. Până în prezent, prin acest program inițiat de Guvern în parteneriat cu Ministerul Mediului, au accesat bani 40.000 de familii. Scopul e acela de a atinge tinta proiectului greendeal pana in 2030.

„Discutia este cea legata de gestionare crizei energetica. Au fost luate o serie de masuri. Una dintre ele este cea care vizeaza instalarea de panouri fotovolt la nivelul gospodariilor individuale. Am discutat cu dl ministru Barna care ar putea sa fie masurile care ar putea fi luate la nivelul Guvernului astfel incat sa asiguram accesul gospodariilor la acest program.

Guvernul are banii, astfel ca putem sa ridicam pana la 3 miliarde de lei suma alocata pentru acest proiect. Inteleg ca se discuta de aproximativ 150.000 de gospodarii care sa acceseze programul in 2023″, a afirmat Ciuca.

La rândul său, ministrul Mediului Tanczos Barna a precizat că până în prezent vorbim despre 40.000 de gospodarii care beneficiaza deja de aceasta finantare, „folosind, pe de o parte, acest buget minim de 3 miliarde, cat si procedura simplificata in care reducem la minimum numarul de documente pentru aplicanti”.

Astfel, potrivit ministrului, cu doar 3 documente, plus dovada ca nu are datorii la stat si la bugetul local, o persoana poate aplica pentru acest program.

„Va fi nevoie de carte de identitate, extras de carte funciară, dovada că persoana beneficiară nu are datorii la stat sau la bugetul local, şi, la sfârşitul instalării sistemului fotovoltaic, de certificatul de racordare în calitate de prosumator, practic. Şi cu aceste trei documente, plus dovada că nu are datorie la stat şi la bugetul local, poate să beneficieze de această finanţare „, a declarat ministrul Mediului.

Conform calendarului avut in vedere de guvernanti, ar urma ca pana pe 15 februarie sa fie aprobat bugetul, urmand ca din martie sa fie sprijinite familiile care isi doresc sa beneficieze de programul guvernamental.

Legea europeană a climei instituie obligația juridică de îndeplinire a obiectivului climatic al UE de reducere a emisiilor UE cu cel puțin 55% până în 2030. Țările UE lucrează la elaborarea unei noi legislații pentru a atinge acest obiectiv și pentru ca UE să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Sursa: Realitatea Din PNL