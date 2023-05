Noi proteste anunțate, ceferiștii se revoltă și spun că ies în stradă din cauza salariilor și condițiilor de muncă.

Angajatii din CFR ameninta si ei cu greva. Si aici vorbim despre nemultumiri legate de salarizare.

Situatia este de-a dreptul dramatică având in vedere ca profesorii sunt deja in strada de 3 zile, iar greva continua si maine. In plus de asta, angajatii din Sanatate au ajuns si i cu cutitul la os, amenintand ca ar putea recurge si ei la proteste.

-știre in curs de actualizare-