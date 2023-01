Victor Pițurcă, fostul fotbalist și selecționer al României care a fost reținut de procurorii anticorupție, derula afaceri în principal în domeniul imobiliar.

Construcţia de locuinţe, una dintre cele mai profitabile investiţii din oraşele mari ale României, este unul dintre domeniile în care Pițurcă își investea banii. „Nu mă interesează salarii de 15-20 de mii de euro. Ultima dată, în Arabia Saudită am avut salarii de 200-300 de mii de euro pe lună. La Craiova am mers pe 15 mii pe lună.

Am afaceri, sunt mult mai mulți bani decât la fotbal. Dacă aș fi doar eu și nevastă-mea am trăi încă cinci vieți, dar am o familie numeroasă.

Dragomir (n.r. Dumitru Dragomir) este omul care știe să-și facă reclamă, iar la el nu e vorba numai de reclamă, ci și face. Am mers și am văzut unde construiește și face lucruri foarte bune. Și eu construiesc de vreo doi ani de zile. Sunt mai nou în domeniul ăsta față de Dragomir”, a declarat, printre altele, Victor Piţurcă la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“ de la gsp.ro.

Ansamblu rezidențial lângă Catedrala Mântuirii Neamului

Pițurcă și familia sa au dezvoltat un ansamblu rezidențial la doi pași de Catedrala Mântuirii Neamului, scrie adevarul.ro. Proiectul este denumit Catedral Residence și este format din trei tronsoane cu regim de inaltime D+P+3E+M și are în componență 91 de locuințe.

În anul 2021, Victor Pițurcă se judeca pentru un teren achiziționat în Craiova în suprafață de 15 hectare, pe care voia să construiască locuințe. Terenul făcea parte din patrimoniul stațiunii de cercetare didactică Banu Mărăcine, care a fost restituit moștenitorilor fostului boier Mihai Negoescu, însă unul unul dintre moștenitori ar vândut aceeași parcelă de teren mai multor persoane.

Victor Pițurcă a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA. Pițurcă este acuzat într-un dosar privind achiziții suspecte pe timpul pandemiei. Și șeful Romarm a fost audiat în același dosar. Procurorii au luat măsura reținerii și cu privire la directorul general al ROMARM, Gabriel Țuțu.

Victor Pițurcă a fost reținut pentru 24 de ore de Direcția Națională Anticorupție. Fostul selecționer este cercetat în cadrul unui dosar privind achiziționarea de măști de protecție neconforme, în perioada pandemiei.

Obiectul dosarului îl reprezintă un contract încheiat, în primăvara anului 2020, între Ministerul Apărării Naționale și firma Helios Dentserv, contract în valoare de peste 13,45 de milioane de lei.