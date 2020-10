Președintele României, Klaus Iohannis, i-a convocat miercuri, la Cotroceni, pe Premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri pentru a discuta despre fondurile europene.

”Am discutat despre Planul de Reziliență. O parte importantă din aceste fonduri, peste 30 de miliarde de euro, o vom folosi pentru a accelera revigorarea economică în perioada post-pademie în baza Planului de Reziliență. Planul trebuie aprobat de C.E. până cel mai târziu în aprilie 2021.

Este vorba, în principal, de asigurarea reformelor structurale, digitalizare, garantarea tranziției climatice. Toate acestea sunt necesare pentru a permite economiilor noastre să se dezvoltae durabil. Sunt fonduri care vor permite investiții majore în educație și sănătate. Am stabilit 12 domenii prioritare. Rata de absorbție a fondurilor europene a ajuns la 64%. În ultimele 12 luni, am atras 4,1 miliarde de euro”,a spus Iohannis.

După declaraia de presă, jurnalliștii au pus mai multe întrebări:

Angela Merkel anunță noi măsuri, Franța… În România cât mai așteptăm pentru noi restrictii?

Iohannis: Aflam de la buletinele de știri că la noi pandemia este în extindere, dar, în realitate, la noi lucrurile au fost gestionate bine. Statele de care vorbiți au mult mai multe cazuri ca noi, raportat la populație, și s-a ajuns la măsuri drastice. Noi nu ne dorim acest lucru, de acceea le spun autorităților să combată cu măsuri – cu mască, dezinfectant, cu extinderea capacităților la ATI, lucru care se realizează. De la începutul pandemiei, numărul de la ATI s-a dublat și nu ne dorim un LOCKDOWN. Deocamdată, situația nu ne duce cu gândul la o carantină sau la un lockdown.

Acum, când avem peste 5.000 de cazuri pe zi, cine considerați că e de vină? Cum comentați că UNIFARM ține în depozite materiale?

Iohannis: Acele ventialatoare, măști, trebuie puse în circulație, sunt convins că se va întâmpla în viitorul apropiat. Cât privește numărul de bolnavi, suntem în pandemie, nu trebuie să căutăm vinovați, trebuie să prevenim răspândirea bolii în populație.

Rata de infectare în București – e o mare diferență între datele de luni, marți, miercuri? Se impune o mai mare transparenta pentru cifre?

Iohannis: Este de dorit sa avem aceleasi date, voi verifica aceste discrepante. Vreau sa va spun ce sa citim si ce nu in aceste raportari. Pandemia nu se raspandeste matematic, ba mai mult, ba mai putin, noi speram ca mai putin. Stim cu totii ca numarul de testari e diferit de la o zi la alta, si in weekend e mai mic, de acolo apar alte fluctuatii.

Ce ma ingrijoreaza e numarul de internari, de la ATI, si, da, numarul de decese, regretabil. Si aici avem de-a face cu o provocare în zona de prevenție – masti, distantare, noi, dar si in spital , unde persoanele grav bolnave ajung la Terapie intensiva.

Ce masuri ia România pentru salvarea de vieti? Președinta Comisiei Europene a îndemnat statele membre să ia măsuri îndrăznețe

Iohannis: Aceste masuril le ia fiecare stat membru, noi analizam datele si luam masurile propuse de expertii in domeniu.

Este însă adevarat ca la nivel european cautam sa ne punem de acord cu aceste masuri – inchideri, deschideri de granite, intrajutorarea sistemelor sanitare. Am convenit la ultimul Consiliu sa avem intalniri informale, si o astfel de intalnire are loc maine seara si voi face inainte o scurta declaratie, pentru a ne pune de acord in privinta masurilor pe care le ia fiecare stat membru.

Sâmbătă seara am difuzat imagini cu Marcel Ciolacu (Realtatea PLUS), insotit la restaurant, a recunoscut ca a gresit, a lansat o acuzatie la adresa Poliției, că Guvernul a folosit Poliția în scop politic. Considerati ca in acest caz Politia a actionat politic? Si considerați că alegerile trebuie amânate?

Iohannis: Voi face o itnroducere putin politica – Din fericire acum in pandemie e PNL la guvernare si impreuna cu mine cautam masurile adecvate, proiecte, gasim oportunitati pentru a preveni raspandirea acestei boli și a trata bolnavii.

Cum credeti ca ar fi fost cu o guvernare PSD, daca conducerea PSD nu respecta cele mai elementare reguli? Cum poate un lider pesedist sa nu puna masca, cât de greu este? Vă dati seama ca nu-i prea intereseaza. Va spun ca, daca ar fi fost un guvern PSD, ar fi fost foarte, foarte, foarte rău.

În ce privește acuzațiile de poliție politică, e rizibilă. Probabil a fost o persoana care, vazand ce fac pesedistii acolo, a sesizat politia care i-a gasit incalcand flagrant toate normele la care ceilalti romani se supun. De unde se vede ca PSD nu s a reformat, povesteste lucruri frumoase. Am văzut că l-au trimis pe doctorul Rafila să prezinte un program pe sănătate, dar pe ei nu îi interesează asta.

Iar despre ce or fi discutat, nu stiu, dar alegerile vor avea loc pe 6 decembrie.

Sursa: Realitatea Financiara