Un studiu publicat de International Journal of Cancer arată că produsele de vopsire a părului sunt asociate cu un risc crescut de cancer, notează The Cool Down, potrivit yahoo.com.

Publicat pentru prima dată în decembrie 2019, studiul a vizat 46.700 de femei cu vârste cuprinse între 35 și 74 de ani pe parcursul a opt ani., iar concluziile sale au arătat că femeile care au folosit în mod regulat vopsea de păr permanentă au avut o probabilitate cu 9% mai mare de a dezvolta cancer de sân, în comparație cu femeile care nu au folosit vopsea de păr în mod regulat.

Același studiu a indicat legături îngrijorătoare între utilizarea aparatelor chimice de îndreptat părul și cancerul de sân: femeile care foloseau aparate de îndreptat părul la fiecare cinci până la opt săptămâni aveau cu 30% mai multe „șanse de a dezvolta cancer de sân”.

Deși este cunoscut faptul că vopselele de păr conțin compuși care perturbă sistemul endocrin și substanțe cancerigene, rezultatele cercetările anterioare au fost inconsecvente. Acest nou studiu a adus însă dovezi ale legăturii dintre unui risc mai mare de cancer de sân și utilizarea vopselei de păr.

Un aspect interesant relevat de studiul a fost impactul disproporționat asupra femeilor de culoare. Potrivit concluziilor studiului, femeile de culoare care au folosit vopsele de păr permanente au avut cu 60% mai multe „șanse de a dezvolta cancer de sân”, în comparație cu femeile albe, care au avut doar cu 8% mai multe „șanse de a face cancer” comparativ cu cele care nu au folosit vopsea de păr.

Sursa: Tabu.RO