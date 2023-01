Cătălin Drulă a declarat că USR îşi menţine obiectivul de a forma o coaliţie post-electorală, în anul 2024, iar formaţiunea doreşte să dea premierul atunci. El a precizat că USR are o bună colaborare parlamentară cu Forţa Dreptei, iar la nivel local cu PMP, însă este prematur să se pronunţe dacă Forţa Dreptei va ajunge în Parlament, în anul 2024 sau dacă va exista o fuziune cu USR. Acesta a exclus o cooperare cu PNL, deoarece „peneliştii sunt mai pesedişti decât pesediştii”.

„Eu nu stau cu ochii pe sondaje, mai ales când au mai mult sau mai puţină credibilitate. De altfel, mi-aduc aminte că în 2016 ne spunea PSD în sondaje că nu o să intrăm în Parlament. În 2019 ne spunea că o să luăm 10-12% şi am luat 22%. Ne menţinem acest obiectiv de a forma o eventuală coaliţie post-electorală. Eu cred că vom trece prin asemenea schimbări în următorii 2 ani, în plan politic, încât este foarte prematur să discutăm asta. Absolut va trebui să facem cu cineva coaliţie. Pentru noi important este să facem această coaliţie în poziţie de prim partid, pentru că am văzut ce important este premierul într-o coaliţie. Am văzut, din păcate, în mod neplăcut cu domnul Cîţu în colaborarea din 2021, şi atunci ne propunem să intrăm ca prim partid în acest fel. Şi cu parteneri din scena politică. De exemplu, în Parlament colaborăm cu Forţa Dreptei. Depunem sesizări la CCR sau moţiuni simple. În plan extra-parlamentar avem dialog, spre exemplu, cu PMP. În orice caz vrem să formăm această alternativă pe partea dreaptă a politicii în România pentru 2024 şi eu chiar cred că se poate”, a afirmat Cătălin Drulă, întrebat marţi la TVR Info cum ar putea ajunge USR la guvernare, în contextul în care coaliţia PNL-PSD-UDMR este una destul de închegată, notează news.ro.

Chestionat dacă va ajunge Forţa Dreptei în Parlament, în 2024, sau dacă USR ar putea fuziona cu acest partid, Cătălin Drulă a răspuns: „Este prematur”.

„Avem un dialog permanent cu dumnealor şi, aşa cum spuneam, vrem să facem în jurul USR această alternativă de dreapta adevărată. PNL nu mai e un partid de dreapta. Excludem de la această alternativă PNL, pentru că nu mai e un partid de dreapta. PNL este mai pesedist decât PSD. Este greu de crezut pentru noi toţi, aproape cât de greu de crezut a fost că preşedintele Iohannis va da USR afară de la guvernare şi va aduce PSD în locul său. Dar astăzi vedem şi în guvernare că oricâtă lipsă de simpatie şi ne-am făcut o carieră din a lupta cu PSD şi cu mentalităţile pesediste, că a ajuns un termen pesedismul acuzat de noi, peneliştii sunt mai pesedişti decât pesediştii”, a completat liderul USR.