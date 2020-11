Noi dezvaluiri incendiare ale deputatului fugar Cristian Rizea. Premierul lui Ponta, Remus Pricopie foloseste o Universitate de prestigiu pentru a-i ramane in gratii lui Florian Coldea. L-a transformat peste noapte din ditamai generalul in conferentiar universitar. Intai la Academia Nationala de Informatii, apoi la SNSPA. Cum i-a impacat acesta pe Victor Ponta si Florian Coldea si ce jocuri politice face fostul ministru al educatiei aterizat in guvernul USL direct de la SRI.

Cum se duceau valizele cu bani la “padure” pentru lobby economic. Sefi de multinationale la usa lui Coldea pentru a putea patrunde pe piata romaneasca. Interesul national sau cel personal? Firmele romanesti erau bagate in faliment si capitalul romanesc ingenuncheat in timp ce sefii de multinationale deschideau usa cu piciorul, atat la oamenii din servicii cat si la Ponta. Ce e in spatele acestor povesti? Aflati toate aceste lucruri la Culisele statului paralel de la ora 18, cu Anca Alexandrescu!

Sursa: Realitatea din Moldova