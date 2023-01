Marius Budăi – Ministrul Muncii a explicat, din nou, măsurile sărăciei luate în coaliție și care au intrat în vigoare în luna ianuarie a noului an.

”12,5% este o creștere a valorii punctului de pensie, de la 1.586 de lei, la valoarea de 1.785 de lei. Depășim cu această creștere acel ultravehiculat 40%.

Sunt măsuri care vor intra etapizat. Asta este deja în vigoare, chiar din data de 19 decembrie aceste cupoane de pensie aferente lunii ianuarie au fost tipărite deja cu noul cuantum al punctului de pensie și cu noul cuantum al pensiei.

Cei cu valoarea veniturilor până în 3.000 de lei pe categorii de venituri au înscrisă pe cupon și suma măsurii de sprijin, măsură decisă de coaliția politică care susține Guvernul și odată cu plata pensiei, fie că încasează în cont bancar, prin card, sau cu poștașul acasă, odată cu pensia.

Cei care se încadrează în pragul de valori menționat vor primi și sumele de bani aferente primei tranșe semestriale din măsurile de sprijin. Deja se plătesc. S-a început plata din 4 ianuarie.

Aici vine noutatea, avem 3 praguri de venituri. Pentru cetățenii cu venituri până la 1.500 de lei, pentru cetățeni cu venituri între 1501- 2000 de lei noutatea în acest an a venit că s-a decis în coaliție și am ajuns la concluzia că, spre deosebire de anul 2020, să venim în plus cu încă o măsură și să urcăm pragul de venit până la care se alocă măsura de sprijin până la 3.000 de lei, este prima majorare.

Este o măsură a nevoii și este o măsură chiar a sărăciei putem spune, dar poate așa înțelegem de ce PSD și Budăi, la un moment dat, strigau că pensiile în România sunt foarte mici și nu înțelegem de ce pensiile în România trebuie să rămână mici până în 2070 cu acel procent nedrept din PNRR față de cetățenii români”, a spus Marius Budăi, luni, la un post TV.