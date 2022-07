Decizia-bombă a lui Sorin Cîmpeanu, prin care Ministrul Educației atacă în instanță decizia favorabilă dată lui premierului Nicolae Ciucă în scandalul de plagiat a fost comentată pe larg în emisiunea „ Culisele Statului Paralel Realitatea

Potrivit jurnalistului Dan Bucura, vorbim despre „un demers obligatoriu”.

„Dacă ministrul Sorin Cîmpeanu nu dădea curs, apăreau tot felul de scenarii. Astea sunt acțiuni. Când vorbim de infracțiuni economice, spre exemplu, dacă ăla da înapoi prejudiciul, nu mai chinuim statul cu procese. Noi (România – n.r.) nu putem să facema așa ceva, noi avem o altfel de cultură. Când vine vorba de plagiate, e tot o infracțiune, dar noi facem diferit. Nu ar trebui să avem și noi un discurs comun? Haideți să armonizăm (discursurile – n.r.) după normele europene.

Ăștia (cu doctortae – n.r.) au avut niște beneficii babane în raport cu noi ăștilalți. Au luat fața unora care poate erua mai citiți decât ei. A fost o mizerie și de asta e societatea revoltată. Nu mai vrea lumea. Ne-am săturat de <<speciali>>, ne-am săturat de <<doctori (universitari – n.r.)>>”, a arătat jurnalistul.

Ada Meseșan a subliniat, la rândul său, că „ministrul Câmpeanu a recurs la acest demers pentru că trebuia să o facă”.

„Dacă cumva ar avea un alt scop în spatele intenției, vom vedea. Să vedem care va fi finalitatea demersului. Cazul va fi judecat la înalta Curte de Casație și Justiție, care urmează să analizeze dacă sesizările privind plagiatul premierului trebuie sau nu verificate”, a spus Ada Meseșan.

„Povestea cu palgiatul premierului Ciucă, urmărind-o cum evoluează în anumite reacții – aici a fost o mișcare pur politică care s-a creat cu acea anchetă. Interesul a fost <<hai să îl compromitem pe Ciucă pentru că noi avem un alt candidat>>.

S-a crizat o parte a presei cu interes pur politic. <<Îl compromitem să facem loc USR>>. USR! Problema pe fond există. Am întrebat colegii mei din mediul universitar și ei mi-au explicat clar. Acum există acele softuri care verifică cât ai plagiat. La ora aceea, când actualul premier și-a terminat doctoratul, softul avea alte criterii de a determina un plagiat. Ar fi foarte bine să verfice universitatea cu softul de acum, dar să țină cont că e o mare diferența între softuri din cauza perioadelor de timp.

Acuzația e comandă politică. E foarte relativă situația”, jurnalista de la Evenimentul Zilei.

Întrebat despre teza de doctorat și acuzațiile de plagiat, Nicolae Ciucă a declarat următoarele, pe 10 aprilie: „Nu am plagiat. Mi-am terminat teza între anii 1988-2001. Am susținut-o în 2003, pentru că în 2002 am fost în misiune, în teatrul de operații, iar în momentul de față lăsăm instituțiile să-și prezinte concluziile după care voi lua o decizie. Am onoarea și demnitatea să iau o decizie în acest sens”.

Întrebat la acea vreme despre o posibilă demisie, premierul a mai spus că „în acel moment voi lua decizia în conformitate cu principiile mele de onoare și demnitate”.