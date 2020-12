”In urma parlamentarelor, USR PLUS, UDMR si PNL au luat decizia de a constitui o coalitie de guvernare care se bazeaza pe o majoritate parlamentara certa, o majoritate care este rezultatul vointei majoritare a cetatenilor romani. Imediat dupa alegeri, cele 3 formatiuni au inceput un proces de dialog-negociere pentru elaborarea programului de guvernare, am avut negocieri privitoare la arhitectura puterii, structura Guvernului, modul in care urmeaza sa functioneze Guvernul si majoritatea parlamentara. In urma negocierilor, azi semnam acordul de colaborare. Programul de guvernare este finalizat in proportie de aproape 100%, fiind doar in faza unor reglaje fine care trebuie sa fie facute inainte de a fi prezentat public. Asteptam procedurile de constituire a Parlamentului. Imediat dupa ele, asteptam invitatia Presedintelui la consultari pentru desemnarea premierului si suntem hotarati ca, in cel mai scurt timp, sa dam un guvern responsabil, care sa puna in practica un program de guvernare care sa asigure cresterea calitatii vietii pentru romani, modernizarea Romaniei”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, citat de realitatea.net

”Ultimele săptămâni au ridicat modul de a face politică în România. Spiritul USRL-PLUS a fost regăsit și în această coaliție. Programul de guvernare este un document de 300 de pagini la care s-a lucrat cu seriozitate și ne dă încrederea că vor putea fi făcute schimbări în România”, a spus și liderul USR, Dan Barna.

”Pentru USR-PLUS, acest moment este unul de cotitură. Astăzi, după câțiva ani de când s-a constituit USR și Plus, avem câteva zeci de primari, consilieri lcoali și județeni, 80 de parlamentari și vom avea și miniștri care fac parte dintr-o coaliție care este dovada unei maturități politice. Suntem constienti azi ca asteptarile sunt foarte mari de la noi, de la aceasta coalitie in care investim incredere si resurse. Coalitia poate fi si un moment de cotitura pentru Romania si un inceput de modernizare. Va trebui sa ne asumam o reforma a statului, a administratiei publice, ca mai apoi sa putem investi in sanatate, in educatie. Avem oportunitatea fondurilor europene cum Romania nu a mai avut de 31 de ani incoace, si asta presupune oameni de incredere pe care ii veti regasi in echipa guvernamentala care va fi condusa de Florin Citu. Este un moment istoric si ne dorim sa guvernam 4 ani pentru ca dupa acesti ani sa putem pune pe masa romanilor suficiente argumente astfel incat sa vina la vot. Ne dorim sa le dam increderea ca in Romania se poate guverna cinstit, profesionist”, a declarat Dacian Cioloș, liderul PLUS.

”UDMR a fost constienta ca vom avea o misiune extrem de dificila pentru ca tot globul e afectat de pandemie. Trecem printr-o criza economica, ne-am asumat o misiune, am format o majoritate parlamentara. Romania are nevoie de stabilitate politica. 8 ani am avut 12 guverne, dar a venit momentul sa avem un Guvern stabil, cu o majoritate stabila. Aceasta coalitie este formata din oameni seriosi, competenti. Avem o viziune armonizata despre ce avem de facut in urmatorii ani si deciziile noastre trebuie sa fie transparente, eficiente, cu rezultate. Trebuie sa stim care sunt asteptarile oamenilor si trebuie sa dam aceste raspunsuri necesare foarte repede, lumea asteapta decizii rapide. E nevoie si de o viziune pe termen mediu si lung. E nevoie de investitii ca sa putem crea locuri de munca si sunt convins ca vom reusi pentru ca de aceea ne-am asumat aceasta guvernare cu PNL si USR”, a delcrat Președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Premierul desemnat al coaliției de centru-dreapta, Florin Citu, a multumit pentru încrderea primita. ”Dupa aceste zile, am siguranta ca e o guvernare stabila, care are in centru interesul cetatenilor. Programul de guvernare este aproape gata. Toate proiectele au ca scop dezvoltarea Romaniei. Diferenta pe care o veti vedea e una majora. Incepand cu 2021, proiectele care se intind pe mai multi ani trebuie sa aiba justificata finantarea. Multumesc pentru incredere, sper sa avem un guvern investit cat mai repede pentru ca bugetul pe anul viitor trebuie facut. Contez pe aceasta coalitie ca in Parlamentul Romaniei sa trecem cat mai repede, poate sa avem un guvern pana la Craciun”, a spus Citu, dupa semnarea acordului.

În urma semnării acordului de guvernare, PNL va convoca BPN-ul partidului pentru a valida ceea ce s-a negociat și persoanele nominalizate pentru funcțiile de ministru.

Negocierile au început duminică dimineață, la Vila Lac și s-au încheiat după aproximativ 11 ore.