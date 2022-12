O nedreptate și o lovitură împotriva UE., un cadou oferit de cancelarul Austriei președintelui rus, Vladimir Putin. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost primul lider de la București care a reacționat la neadmiterea României în Schengen.

Declarația de pe pagina de socializare exprimă nemulțumire, susține că lupta nu s-a încheiat și demersurile vor continua săptămână viitoare la Consiliul European. Vor fi consecințe importante pentru Austria în urma acestui vot absurd! Este atentionarea venită de la președintele Camerei Deputaților, declarație politică pe care o reproducem integral în continuare:

„Majoritatea covârșitoare a statelor membre ale Uniunii Europene a spus astăzi că România merită în Schengen! O majoritate covârșitoare a statelor UE a recunoscut eforturile incredibile ale României pentru îndeplinirea acestui obiectiv! Tuturor acestor prieteni adevărați ai țării noastre le mulțumesc!

Din păcate, în afara votului de conjunctură al Olandei – care a precizat că nu este contra României, guvernul de dreapta din Austria a ales astăzi să fie pe contrasens cu Uniunea Europeană.

Opoziția nedreaptă a Austriei este un cadou gratuit de Crăciun pentru Vladimir Putin. Unitatea și stabilitatea europeană au primit astăzi o lovitură dură din partea unui stat care a ales ca, în vremuri grele, să-și abandoneze camarazii europeni și să servească – în schimb – intereselor Rusiei.

Este clar că Austria s-a decuplat de Europa. Cu siguranță, vor exista consecințe pentru Austria în urma acestui vot absurd! Statele europene nu vor uita că decizia de astăzi a guvernului de dreapta austriac are efecte grave asupra viitorului european.

România nu are nevoie de îngăduința Austriei! Noi vrem doar să fim tratați corect, cu respectul cuvenit oricărui alt stat european!

Și vreau să mulțumesc în mod special familiei politice social-democrate europene care a înțeles eforturile României și ne-a susținut permanent. Ajutorul premierilor din cele mai importante state, ajutorul comisarilor europeni și al colegilor noștri de stânga din Europa până în ultima clipă a fost decisiv pentru ca România să se bucure de o asemenea susținere la nivel european. În același timp, dreapta europeană trebuie să își asume această situație, care creează o problemă uriașă Uniunii Europene însăși. Gestul cancelarului de dreapta austriac este și eșecul dreptei europene, care nu a fost în stare să gestioneze această situație.

Toată Europa ne dă dreptate, știm că – de această dată – dreptatea este de partea României. Și trebuie să mergem până la capăt! România trebuie să meargă mai departe, să se ducă în Consiliul European de săptămâna viitoare.

Nu renunțăm, nu ne dăm bătuți! Partidul Social Democrat va continua să depună toate eforturile pentru ca România să fie admisă în Schengen, așa cum am făcut-o și când a fost vorba de aderarea la NATO și Uniunea Europeană sau de ridicarea MCV.”

Sursa: Realitatea Din PSD