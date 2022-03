UPDATE 7:00 – Potrivit unui raport publicat, în această dimineață, de forțele armate ucrainene, trupele ruse s-au dispersat pentru a se regrupa și a-și reface proviziile.

Potrivit aceleiași surse, în zonele Mării Negre și Azov, condițiile meteorologice „au fost de partea noastră și au forțat navele ocupante să se întoarcă la bazele lor navale”.

Un institut care are o instalaţie nucleară lângă Harkov a fost atacat. Este vorba despre un instituit extrem de important pentru că acolo există o instalație nucleară experimentală.

Alleged footage of fire in Kharkov Institute of Physics and Technology. #Ukraine #Kharkov #Ukrainewar pic.twitter.com/S60XefdIHE

— ASNMilitary (@ASNmilitaryrep) March 10, 2022