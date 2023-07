România este lovită de cel mai puternic val de căldură din acest an. Este a doua zi de cod roșu de caniculă! Temperaturile ajung și astăzi la 42 de grade Celsius, iar la sol se resimt 50 de grade Celsius. În același timp, meteorologii spun că nu scăpăm nici de vijelii și grindină în mai multe zone din țară.

„Astazi va continua sa fie foarte cald in partea de sud-est partial si de centru a teritoriului. In continuare vor fi sub cod rosu mai multe judete din sudul si estul Munteniei si partea continentala a Dobrogei. Ne asteptam dupa orele pranzului sa atingem acele maxime de 40 pana la 42 de grade, la fel cum s-a intamplat si ieri”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Mihai Timu.

Disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat in aceste zile, atrage atentia meteorologul. Noaptea de marti spre miercuri a fost una tropicala, cu temperaturi care nu au coborat sub 20 de grade.

„Astazi, in a doua parte a zilei, trebuie sa fim atenti la manifestari de instabilitate atmosferica. In vest si nord-vest simtim o racire, o masa de aer rece patrunde in tara noasatra. Manifestarile de instabilitate atmosferica vor fi din nou destul de frecvente. In continuare vizam intensificari de vant cu viteze de pana la 100 km/h. Vor mai fi si posibile caderi de grindina de mici si mari dimensiuni, dar si acele averse torentiale si descarcari electrice. Va fi o zi destul de grea, din punct de vedere meteo”, a mai spus Mihai Timu.

In ceea ce priveste radiatiile ultraviolete, meteorologul a explicat ca vor avea valori destul de ridicate, spre 8-9.

„Azi vom avea mai multa nebulozitate, care va mai ecrana aceasta radiatie. E bine ca, in intervalul 12:00-18:00, cand este cel mai cald interval, sa nu ne expunem la soare si la caldura”, a mai spus meteorologul.