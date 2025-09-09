În data de 9 septembrie a fiecărui an se face pomenirea Sfinţilor drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana.

Ana – din ebraică: Domnul a avut milă, Domnul S-a îndurat, acest nume atât de frumos ne aminteşte că în orice moment din viaţa noastră, în orice necaz şi în orice bucurie, DUMNEZEU este cu noi, apărându-ne şi întărindu-ne. DUMNEZEU este Tatăl nostru, al tuturor, şi ne iubeşte ca fii ai Lui. DUMNEZEU, îndurătorul, are milă de noi toţi, şi de cei buni, dar şi de cei răi, cărora Domnul le oferă şansa de a se căi pentru păcatele făcute şi de a începe o viaţă bună şi luminoasă. «DUMNEZEU, nu doar că nu lasă să fim ispitiţi peste puterile noastre, dar ne şi ajută, chiar în ispită, ne sprijină şi ne întăreşte, dacă noi facem ce se cuvine din partea noastră şi nu ne lipsesc bunăvoinţa, nădejdea în El şi răbdarea». – Sfântul Ioan Gură de Aur.

Sfânta Ana a fost mama Sfintei Fecioare Maria, Născătoarea de DUMNEZEU. Sfânta Ana s-a căsătorit cu Sfântul loachim, ducând împreună o viaţă curată şi binecuvântată de DUMNEZEU. Sfânta Ana a rămas pentru noi toţi un exemplu de smerenie şi viaţă creştină.

Sfinţii Părinţi loachim şi Ana sunt un model pentru toate familiile creştine, şi un ajutor neîntârziat pentru toţi cei care se roagă lor. Sfinţii Părinţi loachim şi Ana au săvârşit de-a lungul timpului multe şi mari minuni, mărturii ale dragostei lor de oameni, ale harului dumnezeiesc ce s-a revărsat peste ei şi, prin rugăciunile şi ajutorul lor, şi peste noi toţi.

Rugăciunea zilei

Rugăciunea pomenirii Sfinților și Drepților Dumnezeiești Iochim și Ana

,,Ano! Ano! S-a auzit rugăciunea ta. Suspinurile tale au străbătut norii şi treptele Cerurilor; iar lacrimile tale fierbinţi au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Iată, tu vei zămisli și vei naşte o fiică, cea Preabinecuvântată. Pentru aceasta se vor binecuvânta toate seminţiile pământului şi printr-însa se va dărui mântuire lumii. Numele fiicei acesteia ce o vei zămisli şi naşte va fi Maria”.

Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul cu toate cele ce sunt într-însele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soţia lui Avraam, şi la bătrâneţile ei a născut pe Isaac, şi ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul şi alţi copii, dă-mi şi mie roadă pântecelui meu, şi nu mă lăsa să rămân pururea de ocară şi urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care ştii ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, şi pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta… Şi orice voi naşte: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinţiei Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo. Veseleşte-te acum, Sfântă Ana, dezlegându-te din legăturile nerodirii şi hrăneşte pe cea Preacurată, chemând pe toţi să laude pe Acela Ce a dăruit din pântecele ei oamenilor, pe Singura Maică ce nu ştie de bărbat. Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana prăznuind lui Dumnezeu, vrednic Dar au aflat şi au născut Rod Biserica cea de Dumnezeu Primitoare, pe Fecioara şi Maica lui Dumnezeu; pe cea Singură Binecuvântată; care se roagă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre. Pereche preafrumoasă şi însoţire de Dumnezeu aleasă, Ioachim şi Ana, cei ce sunteţi acum străluciţi cu dumnezeiască lumină şi vă veseliţi cu îngerii şi împreună cu fiica voastră cea de Dumnezeu dăruită, aduceţi-vă aminte de noi cei de pe pământ, care vă rugăm: pomeniţi-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu şi din toate nevoile izbăviţi-ne pe noi, cei ce cu dragoste vă lăudăm. O, preafericită însoţire a dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, cei ce staţi lângă scaunul Dumnezeirii, primind laudele acestea ale noastre, izbăviţi-ne cu rugăciunile voastre de chinurile cele veşnice şi de toată ispita. Cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, păziţi-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile. Însoţirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, ca celor ce aţi născut pe Maica Vieţii noastre, binecuvântata de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voștri. Amin!”

