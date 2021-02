Simona Halep (2WTA) a învins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova (36WTA), 6-1, 6-3 obținând calificarea în optimile de finală ale Australian Open. Este a 19-a oară în carieră când Simona se califică în săptămâna a doua a unui turneu de Grand Slam.

„Mereu e greu să joci pentru prima oară cu cineva. Știam că lovește puternic, așa că a trebuit să am forță în picioare. Cred că și serviciul m-a ajutat mult astăzi. Am îmbunătățit mult serviciul, am muncit mult în pauză. Vreau doar să fiu mai puternică la toate capitolele. Suprafața de joc e mai rapidă decât anul trecut, trebuie să îmi ajustez și eu viteza și să pot bloca loviturile oponentei, dar îmi place asta și mă bucur de joc. Urmează o provocare mare, pentru că Swiatek m-a zdrobit la Roland Garros, deci trebuie să dau tot ce am mai bun împotriva ei. Vom vedea ce va fi”, a spus Simona Halep.

În turul următor, Simona Halep o va întâlni pe învingătoarea dintre Iga Swiatek (17 WTA) și Fiona Ferro(46 WTA)..

