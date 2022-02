Simona Halep (22 WTA) a învins-o pe Alison Riske ( 55 WTA), scor 6-2, 6-4, și s-a calificat în optimele de finală ale turneului de la Dubai, după o oră și 11 minute de joc.

În următorul meci, Simona o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Gabriela Ruse și Paula Badosa.

”E foarte bine să joc din nou aici, am câștigat de două ori, e ceva special. E o plăcere să joc în fața voastră, vă mulțumesc. Am și membri ai familiei în public. Sunt bucuroasă că sunt sănătoasă și pot juca. M-am simțit bine pe serviciu, m-a ajutat în momentele grele. Am fost concentrată, am făcut ce a trebuit să fac și m-am calificat”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a câștigat turneul în 2015 și 2020

Turneul WTA 500 Dubai are premii totale în valoare de $703,580.

Sursa: Realitatea de Constanta