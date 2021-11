Simona Halep a transmis, vineri, un mesaj emoţionant despre cum a decurs pentru ea anul 2021.

“Ei bine… 2021, ai fost hmm, un an greu de descris. Sinceră să fiu, a fost un an incredibil de provocator. Chiar înainte de început am suferit o durere imensă în inimile noastre, pentru că am pierdut-o pe una dintre rudele noastre foarte apropiate, pe sora tatălui meu, Mătuşica mea. Ea era o persoană puternică, specială şi va fi mereu în inimile noastre. A fost cel mai dificil moment pentru mine şi mi-a luat ceva timp să accept pierderea, dar până la urmă am înţeles că asta este viaţa şi că trebuie să trecem peste durere şi să rămânem puternici.

Am fost epuizată emoţional o perioadă lungă, iar apoi am început să sufăr mici accidentări până când a venit cea mare, accidentarea la gambă, de la Roma. Nu am ştiut cum să gestionez situaţia, pentru că nu m-am mai confruntat cu aşa ceva. Dorinţa mea de a juca era imensă, dar nu am putut juca timp de câteva luni şi a trebuit să ratez dragul meu Roland Garros şi nu mi-am putut apăra trofeul la Wimbledon. Am început să am probleme cu încrederea de sine şi să mă întreb dacă pot reveni unde am fost, dacă pot avea încredere că îmi va rezista corpul.

Derulez înainte până în acest moment şi lucrul de care sunt cel mai mândră după toate aceste probleme este că astăzi sunt încrezătoare că voi juca din nou şi, cu muncă multă, voi crea alte momente foarte bune pe teren. Acest an nu a început bine, dar s-a încheiat pozitiv şi sunt nerăbdătoare pentru ceea ce urmează.

Îi mulţumesc lui Darren pentru că a fost alături de mine în aceste momente dificile. Îi mulţumesc lui Daniel pentru că a fost mereu prezent. Îi mulţumesc noului meu antrenor Adrian pentru că a revenit şi mi-a adus lumina încrederii şi un zâmbet pe teren. Le mulţumesc fizioterapeuţilor mei pentru că au grijă de mine de fiecare dată. Îi mulţumesc familiei mele pentru că mă susţine indiferent de situaţie.

Le mulţumesc prietenilor mei apropiaţi pentru că îmi sunt mereu alături. Îi mulţumesc soţului meu pentru că este în viaţa mea. 2022, abia aştept să te întâlnesc, dar acum o vacanţă vă rog!!!”, transmite românca.

Sursa: Libertatea Zilei