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Alertă ANM. Cod galben de vânt puternic în opt județe. Rafalele ajung la 70 km/h
FOTO: Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 11:53
SursăRealitatea.Net
Cod galben de vânt puternic în România. ANM anunță rafale de până la 70 km/h în opt județe din sudul și estul țării, iar sâmbătă avertizarea se extinde în vest.
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