Alertă de securitate în Capitală: Fulgy, dus la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer

Fulgy a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, după o intervenție de urgență a poliției, în noaptea de 6 aprilie 2026, în București.

Autoritățile au fost alertate în jurul orei 23:00, printr-un apel la 112, iar la fața locului au ajuns polițiști din cadrul Secției 11. Acesta se baricadase în locuință și avea un comportament agitat, refuzând să coopereze cu forțele de ordine.

Situația s-a agravat după ce, într-un live pe TikTok, a afirmat că a lăsat gazele deschise și că intenționează să provoace o explozie. Ca măsură de siguranță, furnizarea gazelor a fost oprită în zonă, iar la fața locului au fost trimiși negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

După mai multe încercări de dialog, forțele speciale au decis să intervină și au pătruns în locuință. Fulgy a fost găsit în dormitor, fără a fi rănit și fără alte persoane în pericol.

Ulterior, acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la unitatea medicală, unde a fost internat și se află în afara oricărui pericol, potrivit autorităților.

Cazul este anchetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Intervenția a avut ca obiectiv principal prevenirea unui incident major și protejarea locatarilor din zonă.