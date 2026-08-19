Alertă în Baia Mare: un deținut a evadat și ar fi amenințat că își omoară soția

Un deținut care executa o pedeapsă în regim de muncă a evadat de pe un șantier din Baia Mare, iar autoritățile au pornit în căutarea lui.
Bărbatul se afla pe un șantier din municipiu, unde desfășura activități de muncă, în momentul în care a reușit să plece fără acordul reprezentanților penitenciarului.
Situația a devenit cu atât mai îngrijorătoare după ce, potrivit primelor informații, deținutul ar fi spus că intenționează să meargă la locuința soției sale și că vrea să o omoare.
Imediat după dispariția acestuia au fost mobilizate echipe de polițiști și reprezentanți ai structurilor responsabile pentru găsirea persoanei evadate.
Autoritățile verifică mai multe zone și încearcă să stabilească traseul urmat de bărbat după ce a părăsit șantierul. În același timp, sunt făcute verificări pentru identificarea rapidă a locului în care s-ar putea afla.
Amenințarea la adresa soției este tratată cu seriozitate, iar oamenii legii încearcă să prevină producerea unui incident violent.
Deținutul executa o condamnare și se afla în afara penitenciarului în cadrul activităților de muncă. În astfel de situații, persoanele private de libertate sunt supravegheate potrivit procedurilor stabilite de administrația penitenciară.
Ancheta urmează să stabilească exact cum a reușit bărbatul să părăsească zona de lucru și dacă au existat circumstanțe care i-au permis să se îndepărteze de sub supraveghere.
Autoritățile continuă căutările pentru localizarea și capturarea deținutului, iar informațiile privind amenințarea făcută înainte de dispariție sunt verificate în cadrul anchetei.