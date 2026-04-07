Atac cu drone în Rusia: fabrică chimică lovită în regiunea Voronej
Război în Ucraina
O fabrică chimică din Rossosh, unde sunt produse substanțe utilizate inclusiv în industria de armament, a fost lovită de drone ucrainene, în urma atacului fiind raportate incendii, pagube la locuințe și cel puțin un rănit.
O fabrică chimică din Rossosh, regiunea Voronej, a fost lovită, luni, de drone ucrainene, transmite canalul independent de Telegram Exilenova Plus.
Se pare că a fost lovită fabrica Minudobrenia. Unitatea produce amoniac, azotat de amoniu și acid azotic, care sunt componente cheie ale explozivilor și muniției, potrivit The Kyiv Independent.
Incendiu semnalat după atac
Un incendiu la patru kilometri de amplasament a fost semnalat de publicația independentă rusă Astra, în contextul unui atac cu drone.
Șase drone au fost doborâte deasupra regiunii Voronej, a declarat guvernatorul Alexander Husev, adăugând că o persoană a fost rănită în urma atacului.
Pagube și victime raportate
De asemenea, patru locuințe au fost avariate în urma atacului cu drone, a raportat Husev.
Rossosh este situat la doar aproximativ 50 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 130 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina din regiunea Harkov.
Citește și:
- 09:16 - Reducerea accizei la motorină intră de azi în vigoare. Motorina rămâne la peste 10 lei/litru după măsura guvernului
- 08:55 - Război în Orientul Mijlociu. Zi decisivă la ONU: vot tensionat pentru securitatea în Strâmtoarea Ormuz
- 08:38 - Atacuri cu drone rusești în proximitatea frontierei române: populația din nordul județului Tulcea, alertată prin RO-ALERT
- 21:54 - Declarații explozive ale lui Trump despre Iran și americani: ultimatum dur și reacții controversate
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News