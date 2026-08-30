Blocaj pe calea ferată spre Litoral: Șase trenuri București–Constanța se opresc din cauza datoriilor statului

Șase trenuri Intercity de pe litoral își opresc circulația de luni, 31 august 2026. Operatorul Ferotrafic-TFI invocă neplata deconturilor de la stat pentru gratuități și facilități pe ruta București–Constanța.
Transportul feroviar spre Marea Neagră suferă o lovitură importantă chiar la final de sezon estival. Operatorul Ferotrafic-TFI a decis oprirea temporară a șase curse de tip Intercity de pe magistrala București–Constanța, invocând un blocaj financiar masiv cauzat de neplata facilităților legale de călătorie.
Compania susține că măsura este inevitabilă din cauza întârzierilor mari în decontarea reducerilor și gratuităților acordate în special elevilor și studenților, sarcina financiară fiind suportată din fonduri proprii.
Trenurile afectate de decizia operatorului
Măsura intră în vigoare din data de 31 august 2026 și vizează garniturile Intercity cu următoarele indicative:
11780 și 11781
11782 și 11783
11784 și 11785
Toate aceste curse deservesc legătura dintre capitală și Litoral, una dintre cele mai aglomerate rute din rețeaua feroviară națională.
Acuzații la adresa Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF)
Reprezentanții companiei private explică faptul că suspendarea este o reacție la lipsa de reacție din partea ARF în ceea ce privește plata sumelor restante. Operatorul subliniază că aplică normele legale referitoare la gratuitățile și reducerile pentru pasageri, însă neprimirea banilor de la bugetul public periclitează grav stabilitatea financiară a serviciului.
„Măsura este determinată de situația nesoluționată privind decontarea facilităților de călătorie. Aceste beneficii generează costuri care trebuie acoperite conform legii. Suportarea lor exclusivă de către operator afectează sustenabilitatea financiară, iar sistarea temporară a trenurilor este un pas necesar pentru protejarea societății și un apel la adresa autorităților”, au transmis reprezentanții Ferotrafic-TFI.
Compania a ținut să își exprime regretul față de disconfortul creat pasagerilor, precizând că decizia nu reprezintă un act de protest îndreptat împotriva clienților, ci un semnal de alarmă privind sustenabilitatea operării.
Contextul deblocării subvențiilor pe calea ferată
Intrată pe piața transportului feroviar în primăvara anului 2026, compania Ferotrafic-TFI funcționează într-un cadru dificil. Spre deosebire de operatorii care au încheiate contracte de servicii publice pentru intervalul 2022-2032, transportatorul privat este nevoit să acopere cheltuielile din venituri proprii, deși legislația îl obligă să aplice reduceri pentru elevi și studenți.
Situația devine paradoxală în condițiile în care, pentru anul 2026, Autoritatea pentru Reformă Feroviară dispune de un buget de aproximativ 2,2 miliarde de lei destinat subvențiilor și decontării biletelor reduse sau gratuite.