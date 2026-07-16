Cauza morții actorului Sam Neill a fost făcută publică. Familia a decis să clarifice informațiile apărute

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 17:18

Cauza decesului actorului Sam Neill a fost dezvăluită oficial de familie, după apariția mai multor informații eronate în spațiul public. Starul în vârstă de 78 de ani a murit din cauza unei pneumonii, au transmis apropiații săi.

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