Cazul Televiziunii Poporului, preluat în valuri de presa internațională. Ana Maria Păcuraru: Realitatea PLUS nu va renunța

Tot mai mulți jurnaliști din străinătate preiau cazul Realitatea PLUS și îl dau ca exemplu pentru a susține importanța libertății de exprimare. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, alături de avocatul Matei Ștefănescu și europarlamentarul Gheorghe Piperea, au avut un dialog cu jurnaliști din străinătate despre toate presiunile la care a fost supusă televiziunea poporului.

De o săptămână, sunt în contact permanent cu redacții și jurnaliști internaționali de investigație care au rămas pur și simplu șocați de ceea ce se întâmplă în România. Astăzi am fost în dialog direct deja cu reprezentanții presei străine și mă pregătesc pentru al treilea interviu. Mâine am alte dialoguri programate.

Le-am pus la dispoziție toate documentele care atestă abuzul și dubla măsură la care Realitatea Plus a fost supusă și știți ce a șocat cel mai tare pe jurnaliștii internaționali cu care am stat de vorbă până acum? Nu neapărat decizia CNA în sine, ci un fapt elementar pe care ei nu îl pot înțelege. Cum este posibil ca în România, în 2026, partidele de opoziție care reprezintă împreună peste 30% din voturile românilor, vorbim despre Aur, PUS și SOS România, să nu aibă niciun reprezentant în CNA, în Curtea Constituțională și în Curtea de Conturi, instituții care iau decizii ce afectează fiecare cetățean al acestei țări.

Aceasta nu este o democrație, aceasta este o democrație mimată. Jurnaliștii internaționali vor face o investigație, le-am pus la dispoziție documentele, iar dacă îi deranjează poziția noastră editorială pe cei de la CNA, poate nu-i va deranja opinia presei libere internaționale.

Și mai este ceva ce trebuie spus răspicat: membrii CNA au fost chemați în repetate rânduri să se prezinte în fața comisiei de cultură din Parlamentul României, la solicitarea deputatului Mihai Neamțu, au refuzat de fiecare dată. Dacă nu au nimic de ascuns, de ce refuză să răspundă în fața reprezentanților aleșei ai poporului?

Aceasta este schimbarea și, de fapt, este întrebarea pe care o pun și jurnaliștii internaționali, pentru că ne întrebăm unde este prezunția de nevinovăție. CNA-ul a venit cu un document intern pe care nu ni l-a prezentat vreodată, iar juristul instituției CNA pusese deja redactată hotărârea de revocare înainte ca votul împotriva noastră să fie exprimat. Deja să fie expus public opiniile, bineînțeles, pe canale media opozabile nouă.

S-a dus Mircea Toma, am discutat despre acest aspect cu jurnaliștii internaționali și, totodată, le-am spus că fără să ne permită să ne prezentăm documentele, documente care aveau deja, era scris pe alb negru că suntem în proces de judecată, iar Curtea de Apel ne-a dat dreptate și a suspendat decizia.

Tot ce au încercat să ne facă este suspendat pentru că articolele de lege pe care s-au bazat ei sunt neconstituționale. Se judecă chiar în acest moment la Curtea Constituțională.

La fel cum decizia în cazul lui Georgescu nu a putut fi contestată, la fel au încercat să procedeze și cu Realitatea Plus. Aceași metodă, aceeași mână!

Cine sunt cei care stau în CNA și ne dau nouă lecții de moralitate jurnalistică? Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, una dintre cele mai controversate figuri publice din acest spațiu.

Mircea Toma, reprezentantul unui ONG cu finanțări externe bine cunoscute, aceștia sunt judecătorii noștri! Şi aceştia sunt oamenii care refuză să se prezinte în faţa Parlamentului.