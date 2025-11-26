Actualitate· 1 min citire

Cristian Rizea dinamitează manevrele sistemului cu o serie de dezvăluiri fără precedent - VIDEO

26 nov. 2025, 10:12
Actualizat: 26 nov. 2025, 10:12
Cristian Rizea dinamitează manevrele sistemului cu o serie de dezvăluiri fără precedent - VIDEO

Cristian Rizea dinamitează manevrele sistemului cu o serie de dezvăluiri fără precedent - VIDEO

Articol scris de Realitatea de Calarasi

Cristian Rizea continuă demascarea manevrelor sistemului cu o serie de dezvăluiri bombă.

Cristian Rizea continuă demascarea manevrelor sistemului cu o serie de dezvăluiri bombă. 

Fostul deputat a decis să prezinte probe și situații uluitoare, iar sistemul a încercat în repetate rânduri, fără succes, să-i blocheze demersul.

Citește și:

Mai multe articole despre

cristia rizea

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate