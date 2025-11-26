Actualitate· 1 min citire
Cristian Rizea dinamitează manevrele sistemului cu o serie de dezvăluiri fără precedent - VIDEO
26 nov. 2025, 10:12
Actualizat: 26 nov. 2025, 10:12
Cristian Rizea dinamitează manevrele sistemului cu o serie de dezvăluiri fără precedent - VIDEO
Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi
Cristian Rizea continuă demascarea manevrelor sistemului cu o serie de dezvăluiri bombă.
Cristian Rizea continuă demascarea manevrelor sistemului cu o serie de dezvăluiri bombă.
Fostul deputat a decis să prezinte probe și situații uluitoare, iar sistemul a încercat în repetate rânduri, fără succes, să-i blocheze demersul.
Citește și:
- 16:11 - Escrocherie telefonică în Județul Neamț: o femeie a pierdut aproape 50.000 de lei după un apel capcană
- 15:42 - Pedro Sánchez îl sfidează pe Donald Trump: „Nu războiului în Iran”
- 15:22 - Gabriel Oprea lansează volumul de memorii „Am refuzat să-mi trădez țara”
- 14:48 - NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran înainte să ajungă spre spațiul aerian al Turcia
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News