Descoperire incredibilă la RAR Călărași: un șofer și-a modificat suspensia mașinii cu o buturugă

În urma verificărilor, a fost anulată inspecția tehnică periodică (ITP) a mașinii.
Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) din Călărași au descoperit o improvizație extrem de periculoasă la un autoturism: o parte a sistemului de suspensie fusese modificată cu bucăți de lemn, inclusiv o buturugă.
„O premieră după 20 de ani de experiență”
Florentin Iordache, șeful reprezentanței RAR Călărași, a declarat că nu s-a mai confruntat cu o asemenea situație în cei 20 de ani de activitate.
Improvizația putea afecta grav stabilitatea autoturismului și putea duce la pierderea controlului în mers. În plus, bucățile de lemn se puteau desprinde și puteau pune în pericol ceilalți participanți la trafic.
Frâne dezactivate și piese legate cu sârmă
Inspectorii RAR au prezentat și alte cazuri grave. În județul Caraș-Severin, un șofer dezactivase frânele de pe puntea spate, în loc să remedieze defecțiunea.
La alte vehicule au fost descoperite componente ale direcției legate cu sârmă și modificări improvizate la instalațiile electrice și la sistemele de frânare. Specialiștii avertizează că astfel de intervenții pot transforma mașinile în pericole pentru toți cei aflați pe șosea.
Aproape jumătate dintre mașinile verificate aveau probleme
Potrivit datelor prezentate în reportaj, din aproximativ 100.000 de vehicule controlate în trafic la nivel național în 2025, aproape jumătate prezentau deficiențe tehnice.
RAR atrage atenția că verificările pentru redobândirea certificatului de înmatriculare nu se limitează la problema pentru care a fost reținut documentul. Inspectorii pot controla toate sistemele importante ale mașinii și pot dispune măsuri dacă identifică alte defecțiuni grave.