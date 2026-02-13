Două comune se unesc ca să supraviețuiască austerității lui Bolojan

O comună de peste 6.500 de locuitori

Pentru prima dată în România, două comune aleg să își unească forțele nu din ambiție politică, ci dintr-o nevoie cât se poate de pragmatică: supraviețuirea financiară.

Beltiug și Socond, două unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, au decis să pornească procedura de comasare, pe fondul presiunilor bugetare tot mai mari și al măsurilor de austeritate promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Dacă procesul va fi dus până la capăt, noua structură administrativă va funcționa sub numele de Beltiug.

Decizia a fost făcută publică de președintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma, într-o intervenție televizată, fiind ulterior detaliată în cadrul unei conferințe de presă. Conform calendarului anunțat, procedura efectivă începe chiar de săptămâna viitoare, odată cu adoptarea hotărârilor necesare în consiliile locale și cu declanșarea pașilor legali pentru organizarea unui referendum.

Presiunea banilor și reforma care pornește din teritoriu

În viziunea liderului liberal, inițiativa celor două comune reprezintă mai mult decât o simplă decizie administrativă locală. Este, spune el, un semnal că reforma administrativ-teritorială nu mai poate rămâne blocată la nivel de discurs.

„Eu am înțeles de anul trecut și de 2-3 ani tot spun că e nevoie de reducerea cheltuielilor și eu cred că a venit vremea faptelor, pentru că degeaba tot povestim la București și nu se întâmplă nimic cu această reformă în administrația teritorială. Concret, două comune din județul Satu Mare, doi primari care au înțeles menirea pe care o au și sunt realiști din PNL, și-au dat mâna și vor demara de săptămâna viitoare procedura de unificare, comasare a acestor comune”, a declarat Adrian Cozma.

Potrivit acestuia, realitatea financiară a comunităților mici nu mai poate fi ignorată. Menținerea unor structuri administrative separate, în lipsa unor venituri proprii suficiente, riscă să ducă la acumularea de datorii și la imposibilitatea asigurării serviciilor de bază.

„E clar că nu putem funcționa în continuare să rostogolim datorii. Nu vrem să ajungem în situația în care, de exemplu, comuna Socond, care este o comună care nu are venituri proprii, să nu-și poată plăti iluminatul public sau serviciile medicale din comună. De aceea e nevoie de această comasare”, a afirmat liderul PNL Satu Mare.

Pașii legali: hotărâri locale și referendum

Din punct de vedere procedural, procesul este abia la început. Săptămâna viitoare, în consiliile locale din Beltiug și Socond vor fi introduse proiectele de hotărâre privind unificarea. Ulterior, Guvernul va fi notificat oficial, iar următoarea etapă va fi adoptarea deciziilor necesare pentru organizarea referendumului local.

„Se va face anunțul către Guvern și după aceea hotărâri de Consiliu Local pentru referendum”, a explicat Adrian Cozma, subliniind că fără acordul comunităților locale, prin vot, comasarea nu poate fi finalizată.

În fața presei, liderul liberal a descris acest demers drept un moment cu semnificație majoră, nu doar pentru județul Satu Mare, ci și pentru întreaga țară, insistând că România are nevoie de exemple concrete atunci când vorbește despre reorganizarea administrativ-teritorială.

Un singur primar, un singur consiliu local

După finalizarea comasării, noua comună va funcționa cu o singură structură de conducere: un primar și un consiliu local. Dispariția dublurilor administrative este văzută ca principalul câștig financiar.

„Noi, ardelenii, suntem pragmatici și facem treabă. Vreau să cred că Ardealul-i fruntea și o să dăm exemplu cum se face administrație și reorganizare administrativ-teritorială. Mă bucur că cei doi colegi, care vă spun că sunt doi primari performanți din județul Satu Mare, aș putea spune că sunt printre cei mai buni primari, și nu vorbim de două comune mici, vorbim de două comune cu peste 3.000 de locuitori, au decis asta”, a declarat Cozma.

Oficialul local a precizat că discuțiile nu au vizat, cel puțin deocamdată, cine va ocupa funcția de primar după unificare.

„Nu am discutat cine va fi primar, nu contează asta. Ideea este că dispare o poziție de primar, dispare un consiliu local, dispare viceprimar, un administrator public, deci comuna va avea de câștigat și oamenii vor avea de câștigat din toate punctele de vedere”, a spus acesta.

O comună de peste 6.500 de locuitori

În prezent, Beltiug are 3.348 de locuitori, iar Socond aproximativ 3.800. După unificare, noua comună ar urma să ajungă la o populație de circa 6.500 de persoane, ceea ce ar transforma-o în a doua cea mai mare comună din județul Satu Mare, după Turț.

„Facem primul pas pentru realizarea unificării și mult dorita și așteptata reformă administrativ-teritorială. Doi primari din două comune care au făcut performanță”, a mai declarat Adrian Cozma.

Economii la vârf, nu la ghișeu

Un alt aspect subliniat de liderul liberal vizează impactul asupra angajaților din primării. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cele două instituții au în total 29 de angajați, iar comasarea nu ar urma să ducă la concedieri în rândul funcționarilor.

Adrian Cozma a explicat că reorganizarea va afecta exclusiv aparatul de conducere, nu personalul care asigură funcționarea curentă a serviciilor publice.

Miza educației: pragul pentru un liceu

Dincolo de economiile bugetare, unificarea ar putea deschide și o perspectivă nouă în domeniul educației. Școala Gimnazială din Socond are în prezent 612 elevi, iar cea din Beltiug 430. Împreună, cele două unități de învățământ ar depăși pragul de 1.000 de elevi, condiție necesară pentru înființarea unui liceu.

„România are astăzi niște datorii pe care le tot rostogolește. Este clar că anumite comunități nu se vor mai putea susține în viitor, nu-și vor mai putea plăti iluminatul public, întreținerea drumurilor, dispensarele pe care le au, funcționarea școlilor”, a avertizat Adrian Cozma.

Acesta a insistat că modernizarea administrației și digitalizarea relației cu cetățeanul pot transforma comasarea într-un avantaj pentru locuitori, nu într-un motiv de îngrijorare.

„Există o evoluție în societate. Lucrurile au luat-o într-o direcție în care ne modernizăm din toate punctele de vedere și în special în relația cu publicul. De aceea, cred că nimeni nu trebuie să își facă griji pentru serviciile publice de la Primărie, ci să o vadă ca un avantaj”, a declarat liderul PNL, susținând că „reforma administrativ-teritorială începe de la Satu-Mare, cu un exemplu concret aici, astăzi”.