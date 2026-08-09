„E idolul meu, dar m-a speriat puțin”. Adversarul lui David Popovici, impresionat de român

David Popovici este unul dintre marii favoriți la Campionatele Europene de la Paris, iar adversarii săi recunosc că performanțele românului pun presiune înaintea competiției.
Luca Hoek, un înotător de 18 ani care va concura la 100 de metri liber, spune că îl admiră pe Popovici și că îi urmărește cursele pentru a învăța de la el.
„Eu l-aș alege pe David Popovici, pentru că a început să înoate foarte repede de când era destul de tânăr și era foarte suplu, foarte slab, cu multă flexibilitate și o mentalitate foarte bună. Mă văd puțin asemănător cu el și a fost întotdeauna înotătorul meu preferat.
Da, este idolul meu. Mă uit foarte mult la el, pentru că a fost întotdeauna un băiat suplu și fără prea multă masă musculară, puțin ca mine. Îmi plac foarte mult modestia lui, mentalitatea lui și felul în care gândește. Este foarte cultivat și vorbește foarte bine”, a declarat Hoek, conform publicației Sport.
Tânărul înotător a recunoscut însă că obiectivele lui Popovici pentru competiția de la Paris l-au făcut să aibă emoții. Românul și-a propus să atace recordul mondial la 100 de metri liber.
„La 100 de metri liber există un nivel foarte ridicat și sunt și alte nume mari, David Popovici și alții. Recent am văzut într-un interviu că se antrena pentru a doborî recordul mondial și m-a speriat puțin.
Mi-ar plăcea enorm să înot o finală alături de el și să lupt la maximum. S-a antrenat împreună cu actualul deținător al recordului mondial, chinezul Pan Zhanle, și spuneau că niciunul nu se lăsa învins. Așadar, înoată foarte repede”, a spus Luca Hoek.
David Popovici va debuta la Europene marți, 11 august, în seriile probei de 100 de metri liber. În aceeași zi sunt programate semifinalele, iar finala va avea loc miercuri seară. La 200 de metri liber, românul va intra în concurs pe 13 august.