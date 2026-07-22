Furtunile au lovit 20 de localități din Dâmbovița, Ilfov, Prahova și București. Bilanțul IGSU -FOTO

Publicat 22 iul. 2026, 15:58 Sursă Realitatea.Net

Furtunile și ploile abundente au făcut prăpăd în 20 de localități din județele Dâmbovița, Ilfov și Prahova. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe, îndepărtarea copacilor doborâți și a elementelor de construcție desprinse de vânt, în urma fenomenelor meteo severe.

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