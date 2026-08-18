Ilie Bolojan, avertisment după decizia CCR: „Vendetele politice” pot costa România bani și credibilitate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 aug. 2026, 16:31

Ilie Bolojan a reacționat după decizia Curții Constituționale privind modificările aduse Legii integrității și a avertizat asupra consecințelor pe care le-ar putea avea folosirea legislației pentru reglări de conturi politice.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanCCR