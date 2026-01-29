Mare atenție, șoferi. Cod galben de ceață, ghețuș și polei în șapte județe

În funcție de condițiile locale, ceața va favoriza formarea ghețușului sau a poleiului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări nowcasting Cod galben de ceață, ghețuș și polei în șapte județe din țară.

Meteorologii spun că până la ora 10:00, în județele Botoșani, Iași, Vaslui și în mai multe localități din județul Galați se va semnala ceață, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. În funcție de condițiile locale, ceața va favoriza formarea ghețușului sau a poleiului.

Fenomene similare sunt prognozate, tot până la ora 10:00, în localități din județele Olt, Dolj și în zona depresionară a județului Harghita.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, transmite ANM.