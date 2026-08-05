Actualitate· 2 min citire

Meteorologii au extins și prelungit CODUL ROȘU de caniculă. Valul de căldură se apropie de recorduri absolute

Zile caniculare în România

Zile caniculare în România

Scris deStoica Marian
Publicat5 aug. 2026, 10:24
Actualizat5 aug. 2026, 10:25
Sursărealitatea.net

România intră în cea mai severă secvență de caniculă a verii: temperaturi de 41°C, nopți tropicale și instabilitate atmosferică puternică Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi noi avertizări de cod roșu, portocaliu și galben, extinse și prelungite până pe 9 august, pe fondul unui val de căldură care se intensifică și aduce temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

COD ROȘU – temperaturi extreme, disconfort termic sever, nopți tropicale

Interval: 5 august, ora 10 – 7 august, ora 10
Zone: Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin

  • Temperaturile maxime ajung la 39–41°C în vest și sud-vest.

  • În Maramureș, Satu Mare și Sălaj se vor înregistra 37–39°C.

  • Nopțile rămân tropicale, cu minime de 25–26°C, cele mai ridicate în Dealurile de Vest.

  • Valorile sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

COD PORTOCALIU – caniculă persistentă și disconfort termic accentuat

Interval: 5 august, ora 10 – 7 august, ora 10
Zone: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei

  • Maxime de 35–38°C.

  • ITU depășește pragul critic de 80 de unități.

  • Nopți tropicale cu 20–24°C, cele mai ridicate în dealurile Moldovei.

COD GALBEN – val de căldură persistent, caniculă locală

Interval: 5 august, ora 10 – 7 august, ora 10
Zone: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei

  • Maxime între 30–31°C pe litoral și 36–37°C în Muntenia.

  • Nopți tropicale cu 20–24°C.

Instabilitate atmosferică puternică – COD GALBEN separat

Interval: 6 august, ora 12 – 6 august, ora 21
Zone: nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, vestul Munteniei, zona montană

  • Vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat peste 80 km/h.

  • Averse torențiale de 15–20 l/mp, iar în zonele montane 30–50 l/mp.

  • Posibile episoade de grindină de mici dimensiuni.

Valul de căldură – evoluție până pe 9 august

  • 5–7 august: caniculă severă în aproape toată țara, cu maxime de 40–41°C în Câmpia de Vest.

  • 8 august: intensitatea scade treptat, canicula se restrânge spre sud și sud-vest.

  • Nopțile tropicale persistă în majoritatea regiunilor, cu minime de 20–26°C.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cod rosucaniculavremeANMavertizare

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe