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Mihai Stoica, nemulțumit că FCSB nu poate juca pe Arena Națională: „Metallica e mai importantă decât fotbalul”

arena națională

arena națională

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 12:32

FCSB nu va disputa primele meciuri de pe teren propriu din noul sezon pe Arena Națională. Președintele Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Stoica, a anunțat că echipa va reveni pe cel mai mare stadion al țării abia la începutul lunii august.

Campioana României va debuta în noua ediție a SuperLigii pe teren propriu împotriva formației FC Argeș, iar câteva zile mai târziu va disputa și partida cu Auda, din turul al doilea preliminar al Conference League, însă ambele jocuri vor avea loc pe un alt stadion.

Mihai Stoica a criticat din nou Primăria Capitalei, acuzând faptul că Arena Națională este folosită frecvent pentru evenimente care nu au legătură cu fotbalul.

„Probabil, la începutul lunii august, ne vom muta pe Arena Națională. Nu depinde de noi, depinde de Primărie și de faptul că nu este respectată destinația acestui stadion. Acest stadion este pentru fotbal. Cât timp Metallica e mai importantă decât fotbalul, nu avem cum să vindem abonamente”, a declarat oficialul FCSB la Prima Sport.

Acesta a făcut și o glumă pe seama preferințelor muzicale ale suporterilor, amintind că printre fanii echipei se regăsesc atât iubitori ai trupei Metallica, cât și ai artiștilor din muzica de petrecere. De asemenea, Mihai Stoica și-a amintit de perioada în care activa în Ghencea, când clubul reușise să vândă aproximativ 9.000 de abonamente înaintea mutării la Urziceni.

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