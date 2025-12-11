„Nu a fost cronometrat timpul sub apă”. Motivarea halucinantă a unei judecătoare care a scăpat de închisoare un milionar acuzat că a vrut să-și înece soția

Decizii șocante în justiția din România, unde soarta unui dosar pare să depindă uneori de detalii absurde

Decizii șocante în justiția din România, unde soarta unui dosar pare să depindă uneori de detalii absurde. Un caz revoltător a ieșit la iveală recent, având-o în prim-plan pe judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București, magistrat al cărui nume a apărut și în recentele dezvăluiri Recorder despre problemele din sistem. Aceasta a decis să schimbe încadrarea juridică a unui bărbat acuzat că a încercat să își omoare soția, folosind un argument care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte: martorii nu au stat cu cronometrul în mână să vadă cât timp a fost ținută victima sub apă.

Protagonistul acestui dosar este milionarul Mihai Bizu, acuzat că în anul 2020, în timpul unui weekend la Mamaia, a încercat să își înece soția într-un jacuzzi. Scena de o violență extremă a avut loc sub privirile îngrozite a nu mai puțin de nouă martori. Șapte femei care se aflau la mică distanță au sunat disperate la 112, anunțând că un bărbat încearcă să omoare o femeie.

Deși prima instanță l-a condamnat pe afacerist pentru tentativă de omor, lucrurile s-au schimbat radical la Curtea de Apel. Completul din care a făcut parte și judecătoarea Moroșanu a decis că fapta nu a fost atât de gravă și a schimbat încadrarea în „lovire și alte violențe”. Motivul invocat în decizie este unul greu de înțeles: magistrații au susținut că martorii „nu au cronometrat durata în care capul victimei a fost împins sub apă”, deci nu se poate dovedi intenția clară de a ucide.

Victima a povestit prin ce coșmar a trecut, susținând că soțul ei a agresat-o, a tăiat-o cu un cuțit și a abuzat-o, însă bărbatul a negat acuzațiile, spunând că nu își amintește totul din cauza alcoolului.

În final, milionarul a scăpat de închisoare. După ce fapta i-a fost îndulcită de judecători, acesta a primit o pedeapsă cu suspendare. Libertatea sa a fost garantată și de faptul că a acceptat să colaboreze cu procurorii DIICOT, oferindu-le informații despre un traficant de droguri.

Raluca Moroșanu nu este la primul dosar cu greutate. În trecut, ea a fost implicată în cazuri celebre, precum cel al fostului baron de Constanța, Nicușor Constantinescu, pe care l-a menținut în arest, sau cel al lui Dan Diaconescu, căruia i-a majorat pedeapsa la 5 ani și jumătate de închisoare.