Pământul s-a zguduit în Vrancea, la primele ore ale dimineții. Cutremurul s-a produs aproape de Buzău și Focșani

Publicat 24 iul. 2026, 08:53 Sursă Realitatea.net

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,3, s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 05:19, la o adâncime de 109,3 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

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