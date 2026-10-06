Peste 500 de polițiști au acționat în Călărași. Amenzi de peste 205.000 de lei și 23 de permise reținute
Amenzi în Călărași
Peste 500 de polițiști au acționat în Călărași. Au fost aplicate 540 de amenzi de peste 205.000 de lei, iar 23 de permise au fost reținute.
Peste 500 de polițiști au fost mobilizați, în perioada 2–4 octombrie, în județul Călărași, în cadrul unor acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței publice. În urma controalelor, oamenii legii au aplicat 540 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 205.000 de lei. Totodată, 23 de șoferi au rămas fără permis de conducere.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au desfășurat, la sfârșitul săptămânii, mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru prevenirea accidentelor și a faptelor antisociale.
În perioada 2–4 octombrie, peste 500 de polițiști au participat la activitățile desfășurate în județul Călărași. Oamenii legii au intervenit la 122 de evenimente sesizate prin numărul unic de urgență 112 și au organizat 11 acțiuni operative.
Sute de amenzi aplicate de polițiști în Călărași
În urma verificărilor, polițiștii au constatat 60 de infracțiuni, iar cinci persoane au fost prinse în flagrant. În cauzele instrumentate au fost dispuse, de asemenea, nouă măsuri preventive.
Pentru neregulile descoperite, polițiștii călărășeni au aplicat 540 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 205.000 de lei.
Acțiunile au vizat atât prevenirea faptelor antisociale, cât și creșterea gradului de siguranță în trafic.
23 de permise de conducere, reținute
Polițiștii rutieri au desfășurat controale pentru prevenirea accidentelor și pentru depistarea șoferilor care încalcă legislația rutieră.
În urma acțiunilor au fost constatate cinci infracțiuni la regimul rutier, iar 23 de permise de conducere au fost reținute. De asemenea, polițiștii au retras 18 certificate de înmatriculare.
Controalele au urmărit identificarea și sancționarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.
Acțiuni de tip „BLITZ”, „BLOCADA” și „RAZIE” în județul Călărași
În cadrul operațiunilor, polițiștii au desfășurat acțiuni de tip „BLITZ”, „BLOCADA” și „RAZIE” în municipiul Călărași, Oltenița, Fundulea și Lehliu-Gară, dar și în mai multe localități și zone rurale din județ.
Scopul principal al acestor acțiuni a fost prevenirea și combaterea faptelor antisociale în spațiul public și creșterea siguranței rutiere.
Polițiștii au urmărit, în special, identificarea persoanelor care încalcă legislația și a șoferilor care nu respectă regulile de circulație.
Șofer cercetat penal după ce a fost prins fără permis
În cadrul verificărilor desfășurate în municipiul Călărași, polițiștii au oprit un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani.
În urma verificărilor în bazele de date, oamenii legii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis. În urma cercetărilor, au stabilit că bărbatul ar fi condus anterior autoturismul și pe DN3, fără a avea permis.
La data de 3 octombrie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.
Poliția Județeană Călărași anunță că astfel de acțiuni vor continua pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere în județ.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
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