Premiul de la categoria I, la Loto 6/49, a fost câștigat cu un bilet vândut la Călărași

La tragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro).
Joi, 12 noiembrie, s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 980 de mii de euro.
Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei, potrivit Loteriei Române.
Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.
Ultimul bilet norocos câștigat, al unui jucător din Prahova
Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 22 octombrie 2026, și a fost în valoare de peste 17 milioane de lei.
Câștigătorul și-a ridicat premiul patru zile mai târziu la sediul central al Loteriei Române.