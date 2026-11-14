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Premiul de la categoria I, la Loto 6/49, a fost câștigat cu un bilet vândut la Călărași

Loto/ Profimedia

Loto/ Profimedia

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Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 10:23

La tragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro).

Joi, 12 noiembrie, s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 980 de mii de euro.

Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei, potrivit Loteriei Române.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultimul bilet norocos câștigat, al unui jucător din Prahova

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 22 octombrie 2026, și a fost în valoare de peste 17 milioane de lei.

Câștigătorul și-a ridicat premiul patru zile mai târziu la sediul central al Loteriei Române.

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