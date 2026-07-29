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Premieră pentru România: 4 urși din Sanctuarul AMP Libearty pleacă spre o nouă viață în Franța
Sanctuarul AMP Libearty
Publicat29 iul. 2026, 08:53
Sursărealitatea.net
Miercuri, 29 iulie, Sanctuarul AMP Libearty va trăi un moment cu adevărat istoric: patru urși, proveniți din sălbăticie, aflați acum în grija noastră vor pleca împreună din România către un parc din Franța.
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