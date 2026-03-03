Primii români repatriați după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu: peste 300 de persoane au ajuns în țară marți dimineață

Sursă: realitatea.net

Primii 318 români care fuseseră blocați în zonele de conflict au ajuns la București! Aceștia au fost aduși în țară cu două avioane TAROM. Mulți dintre ei se aflau în pelerinaje organizate în Israel.

Pentru a ajunge în Egipt, de unde i-au preluat aeronavele, aceștia au fost nevoiți să călătorească cu autocarul, prin zone extrem de periculoase. Potrivit autorităților, circa 14.000 de români sunt blocați în Emiratele Arabe Unite. Un alt zbor care trebuia să aducă oameni din Dubai a fost anulat.

” Autorităţile române îşi vor concentra eforturile pentru aducerea în ţară în siguranţă, cu prioritate, a cetăţenilor români aflaţi în zona de risc. Astfel, în această seară, vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian.

Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român şi datorită eforturilor diplomaţilor români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în ţară, în siguranţă, a pelerinilor şi cetăţenilor români aflaţi în Israel, care au solicitat sprijin consular ”, a transmis, luni, Guvernul, într-un comunicat .

35 de zboruri din sau spre București au fost anulate în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Este vorba despre 17 decolări și 18 aterizări operate de companiile FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM și Wizz Air Malta.

LISTA zborurilor anulate AICI.

Ministerul Transporturilor le-a recomandat românilor care aveau planificate călătorii către zona de conflict sau alte destinații afectate să își anuleze sau să își reprogrameze deplasările până la normalizarea traficului aerian.