Radu Miruță, după doborârea celei de-a treia drone în trei zile: „Siguranța României nu se apără cu sloganuri”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 12:20

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a reacționat după ce o nouă dronă care a intrat ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă de militarii români. Potrivit acestuia, este a treia dronă neutralizată în trei zile consecutive.

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