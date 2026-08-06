Recomandările DSU pentru participarea în siguranță la festivaluri

Participanții trebuie să verifice înainte de plecare regulile și restricțiile stabilite de organizatori.
Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă participanților la festivaluri să își pregătească din timp bagajul, deplasarea și modalitățile de comunicare cu prietenii sau familia, pentru a reduce riscurile în cazul unor incidente.
Indiferent dacă aleg cazarea într-o unitate hotelieră sau într-un cort amplasat în zona festivalului, participanții sunt sfătuiți să aibă la ei o baterie externă pentru telefon, cremă cu factor de protecție solară, haine lejere, o pălărie sau o șapcă, precum și ochelari de soare.
În bagaj ar trebui incluse și o pelerină, cizme de ploaie, produse de igienă, șervețele umede, dezinfectant și dopuri pentru urechi.
Pentru prevenirea deshidratării, DSU recomandă folosirea unei sticle reutilizabile și consumul constant de apă, în special în perioadele cu temperaturi ridicate sau în timpul activităților fizice intense.
Participanții trebuie să verifice înainte de plecare regulile și restricțiile stabilite de organizatori. Acestea pot include interdicții privind introducerea unor obiecte ascuțite, spray-uri, băuturi alcoolice din exterior sau umbrele de mari dimensiuni.
Persoanele cu alergii severe, mobilitate redusă, afecțiuni cronice ori tratamente medicale sunt sfătuite să consulte condițiile de acces și să contacteze organizatorii pentru informații suplimentare.
DSU recomandă și stabilirea unui plan comun pentru situațiile în care membrii unui grup se despart, nu mai au baterie la telefon sau nu se pot contacta. Un punct de întâlnire trebuie ales în interiorul festivalului, într-un loc vizibil și ușor de identificat, precum zona de prim ajutor, un punct de informare sau un stand important.
Este indicată și stabilirea unui al doilea punct de întâlnire în afara perimetrului, care poate fi folosit în cazul unei evacuări sau al unei situații de urgență.
Participanții pot crea un grup de comunicare dedicat festivalului sau pot folosi aplicații de localizare. Totodată, numerele importante de telefon ar trebui notate și pe hârtie, pentru situațiile în care telefonul nu mai poate fi utilizat.
Înainte de plecare, este recomandată verificarea variantelor de întoarcere la cazare sau la domiciliu, în special pe timpul nopții, precum și salvarea numerelor serviciilor de taxi și a informațiilor privind transportul public.
Planificarea prealabilă, respectarea regulilor organizatorilor și păstrarea legăturii cu grupul pot contribui la evitarea unor situații de risc și la desfășurarea în siguranță a participării la festival.