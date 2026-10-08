Târgul de Toamnă Călărași a adus încasări de aproape 180.000 de lei

Târgul de Toamnă Călărași, desfășurat între 1 și 8 septembrie 2023, a generat încasări de 178.157 de lei. Evenimentul s-a încheiat fără incidente.
Târgul de Toamnă de la Călărași, unul dintre evenimentele tradiționale organizate în municipiu, a generat încasări de 178.157 de lei în acest an. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 1–8 septembrie 2023 și s-a încheiat fără incidente.
Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Public Piețe și Oboare (SPPO) Călărași, instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului Călărași, ediția din acest an a Târgului de Toamnă a adus venituri totale de 178.157 de lei.
Încasări de peste 178.000 de lei la Târgul de Toamnă
Evenimentul, cunoscut în tradiția locală și sub denumirea de bâlci, s-a desfășurat timp de o săptămână, între 1 și 8 septembrie 2023.
Organizatorii au transmis că ediția din acest an s-a desfășurat în condiții normale și că nu au fost înregistrate evenimente nefericite pe durata Târgului de Toamnă Călărași.
Valoarea încasărilor, de 178.157 de lei, reflectă activitatea desfășurată în cadrul evenimentului și interesul manifestat pentru această tradiție locală.
Reprezentanții Serviciului Public Piețe și Oboare Călărași au mulțumit instituțiilor și serviciilor care au contribuit la desfășurarea în bune condiții a Târgului de Toamnă.
Printre acestea se numără Poliția Locală, Poliția Municipiului Călărași, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei”, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și REBU.
Sprijinul acordat de aceste instituții a contribuit la desfășurarea evenimentului fără incidente și la asigurarea condițiilor necesare pentru participanți și comercianți.
Oborul de cereale și animale își reia activitatea
După încheierea Târgului de Toamnă, activitatea Oborului de cereale și animale din Călărași urma să fie reluată începând cu data de 16 septembrie.
Târgul de Toamnă rămâne astfel una dintre manifestările tradiționale ale municipiului Călărași, reunind anual comercianți, producători și vizitatori.
Sursa: Serviciul Public Piețe și Oboare Călărași